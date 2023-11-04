Кем был герой народного ополчения Кузьма Минин

4 ноября в России отмечают День народного единства. Этот праздник появился относительно недавно, лишь в 2005 году. Он отмечается в честь событий 1612 года. Тогда ополчение, которым руководили Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, выгнали из Москвы польских интервентов, сообщает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

© РИА Новости

Это самое крупное историческое полотно в России. В сюжет картины Константина Маковского легли события Смутного времени. Нижегородский купец Кузьма Минин обращается к толпе сделать пожертвование для создания народного ополчения.

Видео дня

«Мы видим стол, какой-то жадный купец не хочет отдавать деньги, а там писец записывает. Потому что правительство записывало, кто сколько принес», – сказал научный сотрудник Нижегородского художественного музея Сабина Мельник.

Кузьма Минин – один из самых загадочных персонажей российской истории. Никто не знает ни как он выглядел, ни где родился.

«Его также называют Кириша Минибаев. Это известная фамилия в Нижегородской губернии. Мы знаем, что Кузьма Минин был старостой земского собрания Нижегородья, куда, кстати, входило большое количество татар», – рассказал первый заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Предположительно, Кузьма Минин родом из Балахны, где его предки добывали соль. Оттуда переехал в Нижний Новгород.

В документах, которые сохранились до наших дней, Кузьма Минин упоминается как говядарь. Переводя на современный язык, один из руководителей народного ополчения в Нижнем Новгороде работал мясником. И в этом заключается интересный парадокс. Человек, который виртуозно владел топором и целыми днями разделывал туши животных, в итоге не дал разрубить на куски свою страну.

Но полководческим талантом Кузьма Минин не обладал. Он и так полномочия нарушил: ополчение мог собирать только местный воевода. Безродному торговцу мясом нужен был человек знатный, к тому же опытный в военном деле.

«Нужен был человек, который не был запятнан отношениями с поляками. Таких людей на тот момент уже не было, такого уровня. Князь Пожарский был именно из князей. В советские времена было принято представлять ополченцев как крестьян в лаптях, которые шли воевать с какими-то палками. Ничего подобного. Нижегородское ополчение изначально собиралось как профессиональная армия», – рассказала директор Балахнинского музейного историко-художественного комплекса Мария Карташова.

Из Нижнего Новгорода в Ярославль, затем через Ростов Великий, Переславль-Залесский, Сергиев Посад народное ополчение зашло в Москву. Здесь Минин и Пожарский ставку сделали на пехоту. Несколько веков спустя такую тактику «городского боя» применят солдаты Красной Армии в Сталинграде.

«Пожарский решил, что в условиях полуразрушенного города, кривых улочек, печищ, оврагов и пустырей ему выгоднее превратить регулярное сражение в свалку, резню», – отметил профессор исторического факультета МГУ Дмитрий Володихин.