Комик Мягкова рассказала о неизлечимой болезни

Комик Ирина Мягкова рассказала, что страдает от неизлечимой болезни. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале Fametime TV.

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Стендап-комику диагностировали доброкачественное пароксизмальное головокружение. По словам Мягковой, у нее бывают приступы, при которых ее вестибулярный аппарат не может распознать, где находятся стены, а где — пол.

Как призналась юмористка, головокружения могут длиться от трех до семи дней и начаться в любой момент.

"Иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что", — рассказала комик.