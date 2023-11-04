Комик Мягкова рассказала о неизлечимой болезни

Комик Ирина Мягкова рассказала о неизлечимой болезни
Комик Ирина Мягкова рассказала, что страдает от неизлечимой болезни. Этим она поделилась в интервью на YouTube-канале Fametime TV.
Стендап-комику диагностировали доброкачественное пароксизмальное головокружение. По словам Мягковой, у нее бывают приступы, при которых ее вестибулярный аппарат не может распознать, где находятся стены, а где — пол.
Как призналась юмористка, головокружения могут длиться от трех до семи дней и начаться в любой момент.
"Иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что", — рассказала комик.
Однако она решила не страдать из-за своего диагноза и просто продолжать жить.
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