«Меня привела к песне любовь»: 85 лет со дня рождения Джо Дассена

Французский певец, музыкант и композитор Джо Дассен родился 5 ноября 1938 года. Всемирную известность ему принесли песни Les Champs-Elysees («Елисейские Поля»), L’été indien («Бабье лето»), Et si tu n’existais pas («Если б не было тебя…»). За свою карьеру он продал более 50 млн записей, а самые знаменитые его тексты переводились на английский, немецкий, итальянский и японский языки. Певец был очень популярен в СССР, а в 1979 году участвовал в открытии гостиницы «Космос». Джо Дассен скончался в 1980 году на 42-м году жизни.