Кто родился 6 ноября

Геннадий Николаевич Селезнев (1947—2015), советский и российский государственный и политический деятель. С 1993 года несколько созывов избирался депутатом Государственной Думы. С 1996 по 2003 год занимал пост председателя палаты. Являлся основателем и председателем «Партии возрождения России».

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Ранее возглавлял газеты «Комсомольская правда», «Учительская газета» и «Правда». Основал «Парламентскую газету».

Ариэль Анри (74 года), премьер-министр Гаити. Он был назначен на эту должность в июле 2021 года. Ранее руководил министерством внутренних дел и министерством труда и социальных дел, работал в министерстве здравоохранения, был советником правительственной группы по борьбе с COVID-19.

До начала активной политической карьеры работал нейрохирургом в больницах Монпелье (Франция), консультантом по неврологии и нейрохирургии в Центре для детей-инвалидов в Порт-о-Пренсе и заведующим отделения нейрохирургии больницы имени Бернара Мевса.

Алла Ильинична Сурикова, российский кинорежиссер. Народная артистка РФ. Широкую известность ей принес фильм «Суета сует», снятый по сценарию Эмиля Брагинского. Среди других известных работ киноленты «Будьте моим мужем», «Ищите женщину», «Человек с бульвара Капуцинов», «Московские каникулы».