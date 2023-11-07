«Серый кардинал революции Ленина»: кто это был на самом деле
Существуют удивительные личности, которые, несмотря на свой значительный вклад в исторический процесс, остаются незамеченными. Использовав свой потенциал, они остаются забытыми, современники от них отворачиваются, а потомки даже не вспоминают о них. Примером такой личности является Александр Парвус, который когда-то был известен как купец революции, но позже был обвинен во враждебности к рабочему движению.
Парвус, при всех своих талантах и невероятной оборотистости, умудрился оказаться на берегу, когда корабль русской революции отчаливал в свое семидесятилетнее плавание. Для целого ряда видных русских революционеров Парвус стал своего рода наставником по вопросам европейского социализма. В 1901 - 1902 годах он был единственным из немецких социалистов, с кем Ленин и Крупская встречались регулярно; они даже ради этого перебрались в мюнхенский район Швабинг, где тот жил. Еще более тесные и длительные личные отношения связывали Парвуса с Львом Троцким, с которым они повстречались в 1904 году. Троцкий вместе с женой Натальей Седовой даже жил в швабингской квартире Парвуса.
Парвус не только спонсировал большевиков, проворачивая различные операции на рынке, не брезгуя контрабандой и мелким мошеничеством, но и был автором тех идей, которые впоследствии присвоили себе революционеры. Именно ему принадлежит идея вооруженного захвата власти, когда солдаты империи должны были развернуть орудия для решения внутренних вопросов в стране. Смотрел Парвус и дальше. Еще в начале XX века он говорил о превращении капитализма в универсальную систему, об уменьшении роли национальных государств и о том, что интересы буржуазии будут выходить за рамки этих государств.