110 лет назад родился Альбер Камю

Он родился во Французском Алжире 7 ноября 1913 года. Его предки переехали из Франции в Северную Африку после ее колонизации французами в 1830 году. Отец работал в винодельческой компании, в начале Первой мировой войны был призван в армию и одним из первых получил ранение и погиб в битве на Марне.

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После смерти мужа мать с Альбером и его старшим братом Люсьеном переехала в дом своей матери в рабочий пригород. Семья жила бедно. Мать, не обладавшая грамотностью, была вынуждена брать любую работу. Бабушка Альбера отличалась деспотичным характером, так, она запретила внуку брать стипендию при поступлении в лицей после начальной школы; по ее мнению, все члены семьи должны были зарабатывать своим трудом. Тем не менее благодаря учителям, которые относились к Альберу благосклонно, он закончил лицей и поступил в университет.

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Альбер довольно рано женился на Симоне Ийе, увы, страдавшей наркотической зависимостью, что привело к быстрому разводу.

С ранних лет Камю увлекся левыми политическими движениями и в 1935 году даже вступил в коммунистическую партию. Однако отношения с коммунистами у Камю в дальнейшем не сложились из-за его неприятия марксизма. В будущем Камю критиковал авторитарный советский строй, что привело его к разногласиям с Сартром, с которым он одно время сотрудничал, ставил во Франции его пьесы и даже сам играл в них в качестве актера.

Парадоксальным образом дебютный роман Камю "Посторонний", который принес ему мировую славу и до сих пор является самым известным его произведением, был впервые опубликован в 1942 году в оккупированной немцами Франции. При этом отношения с исторической родиной складывались у Камю непросто. Он приезжал во Францию, затем возвращался в Алжир. Находясь во Франции в годы войны, участвовал в движении Сопротивления и работал в подпольной газете. Считается, что его самый крупный роман "Чума" 1947 года в аллегорической форме описывает именно немецкую оккупацию Франции, а само название идет от "коричневой чумы", как именовали нацизм.

Но сегодня "Чума" получила новое дыхание "благодаря" эпидемии ковида, поразившей весь мир в начале 20-х годов. Оказалось, что Камю был первым писателем, описавшим эпидемию и предвосхитившим многие детали жизни людей во время ковида.

Чего стоит, например, такой пассаж из "Чумы", где описывается, как люди привыкают к тому, что их жизнь радикально изменилась. Сначала они просто гонят от себя эти мысли.

"Но и тут еще публика опомнилась не сразу. И впрямь, когда на третью неделю появилось сообщение о том, что эпидемия унесла триста два человека, эти цифры ничего не сказали нашему воображению. С одной стороны, может, вовсе не все они умерли от чумы. И с другой - никто в городе не знал толком, сколько человек умирает за неделю в обычное время. В городе насчитывалось двести тысяч жителей. А может, этот процент смертности вполне нормален? И хотя такие данные представляют несомненный интерес, обычно никого они не трогают. В известном смысле публике недоставало материала для сравнения. Только много позже, убедившись, что кривая смертности неуклонно ползет вверх, общественное мнение осознало истину. И на самом деле, пятая неделя эпидемии дала уже триста двадцать один смертный случай, а шестая - триста сорок пять. Вот этот скачок оказался весьма красноречивым. Однако он был еще недостаточно резок, и наши сограждане, хоть и встревожились, все же считали, что речь идет о довольно досадном, но в конце концов преходящем эпизоде".

Поэтому на улицах алжирского города Оран не утихает веселье:

"По-прежнему они бродили по улицам, по-прежнему часами просиживали на террасах кафе. На людях они не праздновали труса, не жаловались, а прибегали к шутке и делали вид, будто все эти неудобства, явно временного порядка, не могут лишить их хорошего настроения".

В "Чуме" настолько детально описана психология людей во время эпидемии и вынужденного карантина, что во времена ковида эта книга стала пользоваться особой популярностью как своего рода "учебник" по поведению в заданных тяжелых обстоятельствах.

В романе "Посторонний" герой - 30-летний француз по фамилии Мерсо, живущий в Алжире, - убивает араба без всякой видимой причины, просто потому что солнце палит ему в глаза. До этого он весьма равнодушно воспринимает смерть своей матери в богадельне, не проронив ни слезинки на ее похоронах. Во время следствия ведет себя крайне странно, не пытаясь хоть как-то оправдать свой поступок, в результате его приговаривают к публичной смертной казни на гильотине.

Образ Мерсо вызывал споры в критике. Кто-то считал, что Камю показал абсолютно бесчувственного и циничного персонажа. Но сам Камю в предисловии к американскому изданию "Постороннего" писал:

"Однажды, довольно давно, я уже определил суть "Постороннего" фразой, которую и сам признаю весьма парадоксальной: "В нашем обществе всякий, кто не плачет на похоронах своей матери, рискует быть приговоренным к смертной казни". Этим я просто хотел сказать, что герой моего романа осужден за то, что не притворяется. В этом смысле он чужд обществу, в котором живет; он бродит в стороне от других по окраинам жизни - замкнутой, одинокой, чувственной жизни...



Мне уже приходилось высказывать еще одну парадоксальную мысль, а именно: я пытался изобразить в лице моего героя единственного Христа, какого мы заслуживаем".

Самой известной философской работой Камю является большое эссе "Миф о Сизифе", опубликованное в 1942 году в парижском издательстве "Галлимар". Здесь Камю развивает основную мысль своей философии "абсурда". Мир абсурден, потому что человек смертен, а "Бог умер" (Ницше). Остается три выхода: самоубийство (так поступает в романе Достоевского "Бесы" Кириллов), принятие религии и вера в загробную жизнь или бунт Человека против навязанной ему бессмысленности жизни. Сизиф, обреченный вечно катить камень в гору, становится счастливым человеком именно потому, что принимает абсурд мироздания, но не смиряется с ним.

В 1957 году Камю становится лауреатом Нобелевской премии "за огромный вклад в литературу, высветивший значение человеческой совести".