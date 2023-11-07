Как москвичка осваивала необычную профессию в горах Дагестана

45-летняя бухгалтер из Москвы Наталья Янкова почти полгода проработала в Дагестане чабаном — эта профессия похожа на пастуха, но пасти нужно исключительно овец. Своим опытом женщина поделилась с «Вечерней Москвой».

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— Наталья, расскажите, как вы стали чабаном?

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— Я работала в компании, занимающейся профессиональной уборкой помещений, но в конце мая был сход заказов. Кроме того, я поссорилась с коллегами.

И в результате плюнула, подумала: «Да ну их, поеду лучше в Дагестан». Мой знакомый работал там чабаном уже шесть лет. Он мне сказал: «Приезжай, 20 дней попасешь овец». И я поехала: быстро собралась, и через неделю меня уже и след простыл. Я спешила, потому что знакомый предупредил: чабаны выходят в определенные даты, если погода не мешает. И мне к этой дате хорошо было бы успеть.

— Ваш знакомый говорил, что пасти стадо надо 20 дней. А почему в итоге вы занимались этим полгода?

— Да получилось так. Мне все говорили, что для женщины это очень-очень много. И с такой нагрузкой не каждый мужчина здесь справляется.

— Чем именно вас привлекла работа чабаном?

— Я приезжала в Дагестан несколько лет назад и увидела здесь пожилых людей, которые никуда не торопятся, и все у них хорошо: меня это очень впечатлило. Я решила, что хочу так же. Было интересно: как это — барашков попасти? Приехала, и у меня стало получаться управлять ими. Сначала я присматривала за больными животными, а потом пошла на перегон вместе с опытными чабанами, уже четко осознавая, что придется столкнуться с непогодой.

Когда мы поднимались в горы первые пять-шесть дней, я постоянно останавливалась и говорила: «Ого! Как здесь красиво!» А мне отвечали: «Наташа, там дальше еще красивее будет!» И так каждый раз! И действительно, мы поднимались выше, а там был вид еще восхитительнее предыдущего! Когда облака «пьют воду» из рек — это просто ошеломляющая картина.

— Чабанами в основном мужчины работают?

— Да, женщин в Дагестане в этом деле нет в принципе. Есть жены, которые сопровождают мужей на равнинных местах, но не более.

— Из чего состоит обычный день чабана?

— Мы вставали в 5 утра, готовили еду, завтракали. Часов в 7–7:30 выгоняли баранов на пастбища и пасли по времени. Бараны ведь едят во время ходьбы, поэтому их постоянно надо гнать.

После захода солнца загоняли животных, ужинали, разговаривая за чаепитиями и расходились спать. Ну, то есть ничего особенного не делали. Шли мы по перегонам, сложившимся из века в век. Чабаны настолько хорошо знают эти дороги, что способны найти их в тумане, я была этому очень поражена! Представьте: густой туман, я ничего не вижу, а они определяют маршрут и идут по нему! Они знают все домики на дороге, и, если один из них занят, идут к другому.

Это небольшие здания, собранные из камней, в которых чабаны ночуют. Переходы занимали дней 20–25, в зависимости от погоды.

— Сколько в вашей перегоночной группе было человек?

— В таких группах почти всегда по три человека: два чабана и один наемник. Я как раз шла в качестве него. Распределение людей идет по количеству овец в отаре. До 1,5 тысячи — три человека.

У нас было 1,3 тысячи голов. Наемники — это люди со стороны, которые готовы пройти весь этот перегоночный путь. Им денежку дают сразу после завершения работы. С чабанами расчет немного по-другому идет, у них свои нормативы. Мне за один перегон заплатили 45 тысяч рублей плюс премию — 5 тысяч рублей.

— Что вам показалось самым сложным в перегоне?

— Хм… просыпаться так рано. Очень непривычно было вставать в 5 утра. Я постоянно спрашивала поначалу, зачем так рано, если мы только после 7 часов баранов выгоняем. А потом поняла: это дисциплина, порядок. К тому же утром надо много дел сделать: еду на день приготовить, например. А это удобно: вечером надо только ее разогреть, остается больше времени на разговоры, обмен эмоциями и впечатлениями.

— Что вы планируете делать дальше?

— Решила остаться в Дагестане. Занимаюсь уборкой, наведением порядка. Наслаждаюсь природой и общением с местными людьми. Здесь нет такой суеты, как в мегаполисе: все спокойно.

И люди добродушные. Если тебя кто-то вдруг обидит, старейшины сделают ему замечание, и больше тебя не тронут. Тут же все друг друга знают. С удовольствием отправлюсь еще раз перегонять овец — как-нибудь весной. Меня обещали позвать.

ДОСЬЕ

Наталья Янкова родилась 20 июля 1978 года в Химках. Окончила техникум космического энергомашиностроения по специальности «бухгалтер». Последние два года работала в компании по уборке помещений.

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