Самый знаменитый палач ХХ века: чем прославился Джон Вуд

Его называют самым известным палачом ХХ века – на счету американца Джона Вуда 347 умерщвленных осужденных, приговоренных судами к смертной казни.

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Но всемирную известность этому «повесе» принес Нюрнбергский процесс над высокопоставленными нацистскими преступниками в 1946 году, десять из которых по итогам суда были вздернуты на виселицах Джоном Вудом.

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Кем он был до войны

Младший сержант Джон Вуд не был профессиональным военным. Всю свою сознательную жизнь он убивал – служил палачом в техасском городке Сан-Антонио. На момент окончания Международного трибунала в Нюрнберге в Америке, пожалуй, не было более опытного официального убийцы приговоренных к смерти – Вуд к 1946 году по приговорам судов удавил свыше 300 человек.

Про Джона Вуда говорили, что при исполнении он был «добряком» – как только из-под ног висельника исчезала опора, палач обхватывал свою жертву за конечности и таким образом утяжелял нагрузку на веревку – чтобы у повешенного быстрее сломались шейные позвонки, и с меньшими мучениями наступила смерть.

Нюрнберг, где в тюрьме содержались высокопоставленные нацистские преступники, входил в американскую зону влияния. Поэтому, соответственно, и палач для осужденных на смерть должен был быть представителем США. Джона Вуда в экстренном порядке призвали на военную службу, произвели в младшие сержанты и откомандировали в Нюрнберг.

Кого надо было казнить в Нюрнберге

Изначально предполагалось повесить 11 высокопоставленных мерзавцев канувшего в Лету Третьего рейха. Но один из них, Герман Геринг, опередил это неминуемое событие – накануне казни отравился цианистым калием.

Своей участи ждали: министр иностранных дел гитлеровской Германии Иоахим Риббентроп, начальник штаба верховного командования вермахта Вильгельм Кейтель, начальник главка имперской безопасности СС Эрнст Кальтенбрунер, начальник штаба оперативного руководства верховного командования вермахта Альфред Йодль, один из главных организаторов принудительного труда в нацистской Германии обергруппенфюрер СС Эрнст Заукель, гауляйтер Франконии и лютый расист Юлиус Штрайхер, рейхскомиссар Нидерландов Артур Зейсс-Инкварт, генерал-губернатор оккупированной Польши Ганс Франк, рейхспротектор Богемии и Моравии Вильгельм Фрик и рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг.

Как проходило повешение нацистов

Казнь нацистов проходила 16 октября 1946 года в спортзале нюрнбергского Дворца правосудия, специально оборудованном для этого случая. Виселицы стояли на высоком помосте, обитом с трех сторон деревом. Четвертую сторону занавесили черной материей, чтобы со стороны не было видно предсмертных конвульсий казненных.

Непредусмотренная инициативность Геринга несколько отсрочила время повешения и изменила его сценарий. Поначалу приговоренных к смерти нацистов собирались подводить к эшафоту с развязанными руками, но эксцесс с самоубийством группенфюрера заставил изменить это решение. Комендант тюрьмы получил приказ вести смертников из камер, предварительно заковав их в наручники, в позиции «руки за спину». Непосредственно перед виселицей наручники сменяла прочная тесьма, которую, в свою очередь, снимали лишь после того как обреченному надевали петлю на шею.

На сей раз Джон Вуд «добряком» не был, и на ногах повешенных для облегчения их мук не нависал. Напротив, по задумке американского палача для нацистов соорудили особую конструкцию для висельников, с использования метода «долгая петля» – табурет или любую другую подставку, используемую в подобных случаях, заменял открывавшийся люк, куда проваливался повешенный. Такой способ казни был более мучительным, нежели обычный.

Вешали нацистов «в порядке живой очереди», конвейерным методом – пока труп одного приговоренного снимали с виселицы, на другом приспособлении затягивали петлю на втором смертнике. В среднем на каждого повешенного ушло по 10 минут, чем палач Джон Вуд впоследствии хвалился интервьюерам, называя такую интенсивность быстрой работой.

Собственная нелепая смерть

Казнь нацистских преступников стала для Джона Вуда звездным часом (если, конечно, так можно выразиться). Славы ему добавила еще и казнь семерых японских военных преступников, которых Вуд повесил в токийской тюрьме Сугамо в декабре 1948 года.

Снимки палача с его «фирменной» тринадцатиузловой веревочной петлей украшали первые полосы почти всех газет США, Вуд с удовольствием общался с журналистами. Скептики, правда, утверждают, что подобную узловую конструкцию изобрели моряки задолго до Вуда. Тем не менее, говорят, палач сделал неплохой бизнес на «веревках из Нюрнберга», продавая их по кускам. В итоге общей длины реализованного «висельного» каната хватило бы на то, чтобы вздернуть на нем всю верхушку Третьего рейха.