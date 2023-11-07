100-летний жених и 75-летняя невеста заключили брак в Нижегородской области

"7 ноября в Нижегородском Доме бракосочетания зарегистрировали брак Отар Михайлович Дадишкилиани и Татьяна Яковлевна Уколова. 21 августа 2023 года жених отметил свой 100-летний юбилей! Невесте - 75", - говорится в сообщении.

Там добавили, что Дадишкилиани является заслуженным артистом России, заслуженным деятелем искусств Белоруссии, режиссером-постановщиком Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Его спектакли "Спартак", "Борис Годунов", "Летучая мышь", "Иван Сусанин", "Ханума"и "Русалка"знают многие нижегородцы. Уколова много лет проработала художником в нижегородском Доме актера.