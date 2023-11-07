Смертельное пророчество: почему знаменитая актриса Рина Зеленая умерла в доме престарелых

122 года назад 7 ноября родилась народная артистка РСФСР Рина Зеленая. Яркая индивидуальность, непревзойденная подача и харизма сделали ее любимицей миллионов. Этой зрительской любви, которую получала Рина Васильевна, порой завидовали даже самые успешные коллеги по цеху. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие эпизоды из жизни великой артистки.

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«Рождение» Рины

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Настоящее имя Рины Зеленой — Екатерина. Фамилию она унаследовала от папы, а вот Риной стала абсолютно случайно. Как-то раз ее полное имя не поместилось на афише. И она безжалостно решила его сократить, так оно и закрепилось.

С датой рождения актрисы тоже не все так просто. Данные в источниках разнятся от 7 ноября, до 28 или 30 ноября. Со временем все чаще стали указывать днем рождения артистки 7 ноября, который она, по собственным признаниям, не любила.

С раннего детства Рина Васильевна мечтала петь и в начале даже выступала на эстраде в качестве профессиональной певицы. Она не боялась экспериментировать и пробовать себя в разных жанрах. Зеленая то играла в комедийных и сатирических пьесах, то пела и танцевала, то исполняла пародийные, эксцентрические, мимические номера.

Со временем актриса осознала, что ей ближе эти «малые формы», когда в рамках короткой сценки можно было показать настоящий законченный характер. Она тщательно прорабатывала своих персонажей и при подготовке нового номера могла репетировать бесконечно.

Когда актриса была с труппой Театра миниатюр на гастролях, началась Великая Отечественная война. Позднее ей не раз довелось выступать перед военными на передовой, а в 1945 году она даже посетила Берлин.

Проводник в мир детства

Рина Зеленая была настоящим проводником для взрослых в мир детей. Она с легкостью от лица малышей рассуждала о серьезных вещах, искусно подражая всем особенностям их речи. Актриса вошла в историю эстрады как первооткрыватель жанра «взрослым о детях».

За невероятные перевоплощения, которые демонстрировала актриса, в те времена платили мизерные деньги.

Но Рина Васильевна лишь шутила: «Господи, помоги мне материально».

Но даже кинорежиссеры признавали: любой эпизод, в котором Рина Зеленая появлялась, сразу врезался в память, а фразы, сказанные ею, становились афоризмами.

Любила звезда пошутить и над своей ролью черепахи Тортиллы, которую ей предложили исполнить в фильме «Приключения Буратино».

Екатерина Васильевна говорила: «Человеческой роли не дождалась — так хоть Черепаху сыграю».

Но позже актриса признавалась, что полюбила этот образ. Ее часто приглашали в детские сказки, особенно в период с 60-е по 70-е годы. Помимо «Приключения Буратино», ее можно увидеть в таких кинолентах как: «Чиполлино», «Три толстяка», «Про Красную Шапочку», и многих других.

Кроме того, Зеленая нередко озвучивала роли в кино, мультфильмах и радиопостановках. Ее рассказы собирали возле радиоприемников невероятное количество слушателей. Кроме того, ее голосом говорят обожаемые с детства мультперсонажи: щенок из «Кто сказал «мяу?»; Муми-мама в «Муми-тролль и другие»; Вовка из его приключений «в Тридевятом царстве»; и др.

Помимо актерских способностей, она имела и талант сценариста. Каждый раз, получая новый сценарий к фильму, она непременно вносила свои правки. Зеленая не только дополняла реплики, но даже нередко и переписывала. Например, вместе с известной детской писательницей Агнией Барто они придумали всеми любимого «Подкидыша». Далеко не каждый знает, что фразу для великой Фаины Раневской «Муля, не нервируй меня» придумала именно Рина Зеленая. Да и остальные яркие фразочки оттуда — ее авторства.

Вместе с Барто они, кстати, выпустили еще и детский сборник «Пестрые страницы». А еще в 1981 году Рина Васильевна написала автобиографию — «Разрозненные страницы», хотя там же с первых строк признается, что не любит воспоминания.

Руина Васильевна

В последние годы своего творческого пути актрисе часто доводилось играть дам в возрасте. Среди них — миссис Хадсон в сериале о Шерлоке Холмсе, которой она посвятила семь лет.

Когда режиссер Игорь Масленников предложил расширить роль миссис Хадсон, актриса выступила против и заявила: «Нет-нет, я еще никогда не играла мебель!». Он также рассказывал, что с утверждением на артистов были свои сложности. Например, ему говорили, что Рина Васильевна «слишком стара». Хотя сейчас невозможно представить, что ее мог бы сыграть кто-то другой.

На съемочной площадке, где царил дух старой Англии, она в шутку попросила Масленникова называть ее Руиной Васильевной. Режиссер признавался, что текст артистка скорее придумывала, нежели запоминала, но отмечал, что так виртуозно этого сделать не смог бы больше никто.

При этом Зеленая не любила говорить о миссис Хадсон, так как считала, что амплуа старушек ей не подходят. И все же в последних эпизодах звезда появляется на экране уже в возрасте 85 лет. Это роль стала для нее последней в мире кино.

Любовь и смерть

В 18 лет Рина вышла замуж за московского адвоката Владимира Блюменфельда. Он был ее намного старше и очень подружился с родителями своей избранницы. Мужчина долго добивался внимания актрисы, ухаживал красиво и угрожал« свести счеты с жизнью», если любимая откажет. И будущая звезда уступила. Однако ненадолго! В какой-то момент она поняла, что с Владимиром они не подходят друг другу. Они расстались, но остались друзьями.

Со вторым мужем, архитектором Константином Топуридзе, с которым Рина Васильевна познакомилась в Абхазии, они прожили душа в душу 40 лет. Кстати, Топуридзе спроектировал множество зданий и мостов в Москве, а также он автор фонтанов на ВДНХ. О нем вспоминали как о «ходячей библиотеке» — казалось, он знал ответы на все. Несмотря на длинный и счастливый брак, назвать его спокойным знакомые пары не могли. Два творческих человека периодически устраивали скандалы. Но мужа Зеленая любила сильно, поэтому предпочитала ему уступать. И при этом была счастлива.

Хоть общих детей у пары не было, актриса с удовольствием заботилась о сыновьях мужа. Своей «материнской» любовью она также одаривала и любимую племянницу, и соседских ребятишек. Ее большого сердца хватало на всех.

Константина не стало в 1977 году. А Рина Васильевна ослепла на нервной почве. Произошло отслоение сетчатки, и зрение, к сожалению, так полностью и не восстановилось. После смерти Топуридзе актриса некоторое время жила в семье своей племянницы. Однако последние годы Зеленая провела в Доме ветеранов кино.

Но вот что никогда не теряла Зеленая, так это чувства юмора. Несмотря на старость, больную ногу, проблемы со зрением и смерть близких, она оставалась верна себе.