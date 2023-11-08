В этом году исполняется 140 лет со дня рождения известного ученого, специалиста по минералогии и геохимии Александра Ферсмана. В фондах Главархива Москвы хранятся документы, рассказывающие о его студенческих годах и научной деятельности. Так, среди материалов можно найти учебную программу к курсу лекций по минералогии, которые читал молодой профессор Ферсман в народном университете Альфонса Шанявского.

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Александр Ферсман родился 8 ноября 1883 года в Петербурге в семье профессора, военного архитектора Евгения Ферсмана и Марии фон Кесслер. Родной брат матери Александр Кесслер был известным ученым-химиком и собрал коллекцию Крымских минералов. Когда отец будущего ученого служил в штабе Одесского военного округа, каждое лето мальчик гостил в доме дяди недалеко от Симферополя. В дядином имении юный Ферсман провел свои первые научные опыты, собрал коллекцию горного хрусталя и следил за работой метеорологической лаборатории.

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В 1901 году Александр Ферсман окончил гимназию с золотой медалью и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета. Спустя два года студент перевелся в Московский Императорский университет (сейчас – МГУ). В Главархиве хранится «Дело о приеме в число студентов А. Ферсмана» и ходатайство ректору университета о направлении лучшего студента А.Е. Ферсмана на стажировку в Европу, где он изучал месторождения различных минералов, а позже написал монографию об алмазах.

В 1909 году Александр Ферсман получил должность сверхштатного ассистента при Минералогическом кабинете Московского университета, а в 1912 году стал профессором Московского университета и прочел студентам первый в мире авторский курс по основам геохимии.

В годы Первой мировой войны Александр Ферсман занимался вопросами обеспечения армии сырьевыми ресурсами, работал в Комиссии по изучению естественных производительных сил России (КЕПС) при Академии наук. В 1919 году учёный был избран действительным членом Академии наук (в настоящее время – РАН). Спустя три года в только основанном Алмазном фонде РСФСР Ферсман подготовил первое описание хранимых там сокровищ, в том числе исторических алмазов «Орлов» и «Шах». Последний алмаз был преподнесен императору Николаю me персидским принцем Хозрев-Мирзой в качестве извинения за зверское убийство дипломата и поэта Александра Грибоедова в ходе резни в русском посольстве в Тегеране в 1829-м году.

Александр Ферсман в разные годы руководил также Государственным радиевым институтом (сегодня – Радиевый институт имени В.Г. Хлопина), Уральским филиалом АН СССР, Московским минералогическим музеем АН СССР (ныне – Минералогический музей имени А.Е. Ферсмана РАН) и другими научными учреждениями, а еще руководил экспедициями по добыче радиоактивной руды в Средней Азии. Ученый возглавлял также многочисленные экспедиции по изучению полезных ископаемых. Например, в Хибинах и Мончетундре его экспедициями были найдены медно-никелевые руды и залежи апатита, не имеющие в то время аналогов в мире. В Средней Азии Ферсман с подвижниками обнаружили также залежи серы и руд, содержащих радиоактивные элементы.

Главное архивное управление города Москвы

В годы Великой Отечественной войны Александр Ферсман участвовал в работе Комиссии научной помощи Красной Армии при отделении геолого-географических наук АН СССР. В 1943 году Лондонское геологическое общество присудило учёному медаль Волластона – высшую награду за достижения в развитии геологии в Геологическом обществе Лондона.