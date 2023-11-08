На качелях с Синатрой: что разбило сердце Лорен Бэколл

Яркая блондинка Лорен Бэколл была одной из любимиц Америки 50-х, поэтому новость о ее свадьбе с Фрэнком Синатрой стала настоящей сенсацией.

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Никто даже не догадывался, что для актрисы эти газетные заголовки обернутся тяжелым испытанием.

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Золотая девочка Голливуда

Лорен Бэколл стала популярной в то же время, что и Мэрилин Монро. Они даже снимались вместе пару раз. Но, в отличие от культовой блондинки, талант Лорен признавали и зрители, и критики. Она получила множество кинонаград, включая «Оскар», играла в театре, была любимицей публики. А еще Бэколл считалась основательницей собрания молодых людей, увлеченных модой и искусством, которые стали элитой Нью-Йорка.

Личная жизнь Лорен складывалась не менее успешно: в 1945 году на съемках фильма «Иметь или не иметь» она познакомилась с Богартом Хамфри. Артист был старше юной красавицы на 25 лет, но это не мешало их счастливым отношениям.

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Вскоре Богарт и Лорен поженились: он был настоящим домоседом и боготворил жену, она обожала танцы и ночную жизнь, но успевала быть отличной женой. В браке Лорен родила сына, а затем дочь. Казалось, что счастье семьи будет бесконечным.

Трагедия Бэколл

Спустя три года у Богарта диагностировали рак пищевода, но он отказался от лечения. В течение шести лет Хамфри медленно угасал, но продолжал заботиться о жене и семье. С 1956 года Богарт больше не мог вставать с постели, он похудел до 36 клограммов.

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Лорен чувствовала себя потерянной и несчастной, она заботилась об умирающем муже. А постоянным гостем в их дома стал легендарный Фрэнк Синатра. Он сочувствовал Бэколл, поддерживал ее, но они оставались друзьями.

После смерти Хамфри Лорен закрылась в доме и впала в тяжелую депрессию. Однажды Синатра пришел к ней и уговорил выйти в кино. Так начались их странные, тяжелые отношения.

Непостоянный Синатра

Лорен и Фрэнк начал встречаться и тут же попали на первые страницы прессы. Для Синатры это было испытанием: он недавно пережил расставание с Авой Гарднер. Он не мог погрузиться в новый роман и метался от любви до ненависти, то приглашал Лорен быть хозяйкой на званых обедах в своем доме, а потом пропадал на несколько дней, а то и недель.

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«Я была замужем за взрослым человеком. Богарт знал, чего хотел; если женщина любила его, он чувствовал себя сильнее, а не в опасности. Фрэнк, с другой стороны, двигался вперед, а затем отступал, лишая меня равновесия!»

— вспоминала Лорен.

Синатра то был нежен, то кричал на Бэколл прилюдно. Она не понимала, почему он ведет себя так, почему отношения не могут быть простыми.

В новогодние выходные 1958 года Лорен и Фрэнк принимали гостей в его доме. В начале вечера Синатра сиял и с гордостью говорил о том, как любит Лорен. Но неожиданно помрачнел, ушел к бару и больше не сказал ни слова Бэколл.

Она была раздавлена, не понимала, что происходит. Когда Лорен встретилась с избранником в следующий раз, он извинялся, объяснял, что не может совладать с настроение и неожиданно предложил: «Давай поженимся!»

Лорен сияла от счастья, но понимала, что Фрэнк может передумать. Поэтому не сказала о том, что стала невестой Синатры никому, кроме самых близких. Однако Бэколл сообщила о том, что возможно станет супругой Фрэнка агенту. Такую новость он не мог упустить, вскоре все газеты пестрел заголовком о скорой свадьбе Бэколл и Синатры.

Актер пришел в ярость, ведь он не говорил, что о свадьбе можно рассказать. Он не просто разорвал отношения, а сделал вид, что никогда и не знал Лорен. Синатра проходил мимо, если встречал Бэколл на вечеринке, смотрел мимо нее на съемочной площадке. Лорен молила о прощении по телефону, но в трубке была лишь тишина.