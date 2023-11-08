Большой осенний концерт Тоси Чайкиной состоится 26 ноября в московском клубе «Урбан»
Тося Чайкина — яркая поп-звезда отечественной сцены с колоритным голосом и сумасшедшей харизмой, которая не следует моде и трендам, а предпочитает музыкальные эксперименты. Буквально за несколько лет петербургская певица выросла до топ-исполнителя в главных чартах, покорила зрителей проекта «Песни» на ТНТ, написала саундтреки для кино и сериалов (одна из работ — заглавный трек к сериалу «Беспринципные»), стала фаворитом летних фестивалей и выпустила фиты с Markul, ZOLOTO, Елкой и многими другими артистами.
Каждое выступление Тоси Чайкиной — это водоворот качественных мелодий, пронзительной лирики, эмоционального и чувственного вокала. Большой осенний концерт в Урбане не обойдется без любимых хитов, таких как «В сердце бахнули стрелы», «Беспринципные», «Аномалия», новых треков и приятных сюрпризов.
- зайдут на площадку одними из первых;
- попадут на саундчек;
- получат специальный сувенир с автографом;
- смогут пообщаться и сделать фотографии с певицей.
Количество билетов данной категории ограничено. Обратите внимание, что билет категории Meet&Greet не дает права доступа на основной концерт и приобретается отдельно.
Единственная возможность увидеть Тосю Чайкину в столице этой осенью: 26 ноября, клуб «Урбан».
P. S. Внимание! При посещении данного мероприятия в вашем сердце «могут бахнуть стрелы».
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