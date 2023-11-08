Большой осенний концерт Тоси Чайкиной состоится 26 ноября в московском клубе «Урбан»

Тося Чайкина — яркая поп-звезда отечественной сцены с колоритным голосом и сумасшедшей харизмой, которая не следует моде и трендам, а предпочитает музыкальные эксперименты. Буквально за несколько лет петербургская певица выросла до топ-исполнителя в главных чартах, покорила зрителей проекта «Песни» на ТНТ, написала саундтреки для кино и сериалов (одна из работ — заглавный трек к сериалу «Беспринципные»), стала фаворитом летних фестивалей и выпустила фиты с Markul, ZOLOTO, Елкой и многими другими артистами.