Покоривший самых красивых женщин мира: кем был Вадим Племянников

Вадим Племянников, сын русского белоэмигранта, родился в Париже в 1928 году. Он получил образование в престижных лицеях, развивал свое актерское мастерство и даже написал собственный роман. Однако наибольшую известность он приобрел под псевдонимом "Вадим Роже" в качестве режиссера французского кино. В своих высказываниях он отмечал, что в вопросах воспитания и культуры он себя считает французом, но в отношении к жизни он скорее русский, отличающийся от французов-прагматиков. Все его жены были изумительно красивыми женщинами, покоренными романтической натурой режиссера.

«Магнит» для актрис

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В 1952 году Вадим Роже заключил в брак с Брижит Бардо. Родители юной актрисы были шокированы: они надеялись, что избранником дочери станет банкир или политик. «Я – госпожа Племянников!», – радовалась Брижит. Мужа она называла «Старый русский» или «Ва-Ва», а он ее – «Бри-Бри». Роже Вадим снял супругу в своем дебютном фильме – «И Бог создал женщину». По иронии судьбы именно на этих съемках Бардо влюбилась в другого и решила подать на развод. С Роже Вадимом они прожили четыре года и разошлись друзьями.

Брижит Бардо впоследствии называла Роже Вадима своим «братом по крови», который всегда ее понимает. Режиссер, в свою очередь, восхищался ее природным талантом и считал, что лишь немного помог актрисе найти себя: «Нет, я не создал Брижит Бардо. Я помог ей избежать склероза запрограммированных норм поведения, которые убивают талант, низводя его – в любой профессии – до обыденности. И еще я дал ей роль, которая соединила вымышленный образ с тем, чем она была в жизни».

Новой музой Роже Вадима стала датская модель Аннетт Стройберг. Девушка специально приехала во Францию, чтобы познакомиться с известным режиссером. Она продала единственное вечернее платье, чтобы купить подарок для своего кумира и приехала к нему в Сен-Тропе. В любви Аннет повезло больше, чем в профессии: она вышла замуж за Роже Вадима, родила ему дочь, однако известной выдающейся актрисой так и не стала. Стройберг не желала избавляться от акцента, требовала, чтобы никто из съемочной группы не получал больше экранного времени, чем она сама, но при этом не стремилась оттачивать свое мастерство. Она снялась в двух картинах Вадима – «Умереть от наслаждения» и «Опасные связи». В 1960 году супруги развелись.

Однажды на вечеринке Роже Вадим обратил внимание на семнадцатилетнюю Катрин Дорлеак. Совсем скоро девушка превратится в мировую знаменитость и возьмет псевдоним «Денев». Режиссер влюбился с первого взгляда: «Мне не понадобилось ни ее успеха на экране, ни фотографий, чтобы понять, что ее маленький носик, холодный, но напряженный взгляд, тонко очерченный, классической формы рот — все это приметы законченной красоты».

Девушку он покорил серьезностью своих намерений. Роже Вадим предложил Катрин Денев переехать к нему, познакомил со своей дочерью, не жалел денег на изысканные подарки и сюрпризы. Вскоре у пары родился сын Кристиан. Однако официальный брак так и не был зарегистрирован. Виной тому была ревнивая Аннет Стройберг. Она поставила Вадиму условие: если он женится на Катрин Денев, то с дочерью видеться не сможет.

«Американская мечта» и путешествие на родину

Восемь лет продлился брак Роже Вадима с американской актрисой Джейн Фондой. Режиссер сделал из нее настоящую звезду Голливуда, давал ценные советы и поддерживал в моменты сомнений. «Все мои усилия были направлены в одну сторону: придать ей уверенность в своих внешних данных и в глубине своей натуры. Я был лишь гранильщиком бриллианта: драгоценный камень существовал, ему только не хватало блеска, который превращает камень в бриллиант», – откровенничал он.

Таким отношением он и завоевывал женщин – рядом с ним каждая чувствовала себя особенной. Вместе с Джейн Фондой режиссер посетил свою историческую родину. По приглашению советских кинематографистов в середине 1960-х они приехали в Москву. Супруги жили в гостинице «Националь» и однажды проснулись от страшного грохота. Джейн Фонда увидела, как по Красной площади едут танки и подумала, что началась война. На самом деле в те дни шла подготовка к первомайской демонстрации. После московских приключений отправились в Ленинград – там гостей ждала экскурсия по Эрмитажу.

«Зимний дворец поразил нас несметными богатствами. Нам понравилось гостеприимство русских, но также запомнились пустые прилавки в магазинах и бюрократия. Удивили очереди и русские студенты, знающие французскую и американскую культуру лучше нас. Спустя какое-то время я начал понимать русскую речь. Еще пару месяцев в России – и я заговорил бы на языке моих предков», – вспоминал Роже Вадим.

После развода с Джейн Фондой режиссер был женат еще дважды – на дочери стального магната Катрин Шнайдер (своего сына они назвали русским именем Ваня) и актрисе Мари-Кристин Барро. Со всеми своими женщинами Вадим Роже смог сохранить уважительные, а порой и дружеские отношения.