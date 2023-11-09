5 великих людей, которых похитили после смерти

В этом материале истории выдающихся людей, которым не дали покоя даже после смерти.

Ярослав Мудрый

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Не повезло и Великому князю Киевскому Ярославу Мудрому. Его останки бесследно исчезли в XX веке из Софийского собора в Киеве, где он был похоронен. В 2009 году саркофаг вскрыли, но там оказались только два женских тела, да парочка советских газет: «Известия» и «Правда». По основной версии, прах Ярослава Мудрого повторил судьбу Иконы святителя Николая «Мокрого», которая вместе с немецкими оккупантами была вывезена из Киева через Польшу и Германию в США, и сегодня находится в Свято-Троицком храме Украинской православной церкви.

Данте Алигьери

Данте Алигьери, знаменитому создателю бессмертной «Божественной комедии» не везло не только по жизни, но и «по смерти». Еще до создания своего великого произведения он был изгнан из родного города Флоренции за антигосударственную деятельность. Свое прибежище Алигьери нашел в Равенне, где и был похоронен в церкви Сан-Франческо. Прошло два века и Флоренция, все-таки, признала гений Данте, решив вернуть мертвого изгнанника на родину. Сам Микеланджело выпросил у папы Льва X разрешение торжественно перенести останки поэта во Флоренцию. Но, когда гроб открыли, оказалось, что он… пуст. Видимо, предусмотрительные монахи-францисканцы еще два века назад спрятали тело Данте от воинствующего Папы, который после его смерти требовал сжечь Алигьери как еретика. Перезахоронение пришлось отложить, а папе Льву X доложили, что, мол, сам Данте вернулся и забрал свое тело из ненавистной ему Флоренции.

Забрал, так забрал… Прошли века, и к празднованию 600-летия гениального поэта в XIX веке решили провести реставрацию церкви Сан-Франческо в Равенне. Строители пробили одну из стен, и нашли деревянный ящик с вырезанной надписью: «Кости Данте положил сюда Антонио Санти в 1677 году».

Николай Васильевич Гоголь

Правильно говорят, от гениальности до безумия один шаг. Известный нам всем со школьной скамьи Николай Васильевич Гоголь еще при жизни был «со странностями». У него часто случались припадки, сопровождавшиеся депрессией в такой степени, что однажды он сказал: «Повеситься или утонуть казалось мне как бы похожим на какое-то лекарство и облегчение». Александр Блок в статье «Дитя Гоголя» писал: «Если бы сейчас среди нас жил Гоголь, мы относились бы к нему так же, как большинство его современников: с жутью, с беспокойством и, вероятно, с неприязнью». Как известно, писатель страшно боялся быть похороненным заживо, в так называемом, летаргическом сне: «Тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения».

Странности продолжились и после смерти, когда во время перезахоронения Гоголя в 1931 году в гробу не обнаружили черепа писателя! Сегодня существует много разных версий о том, кто же, все-таки, покусился на прах Гоголя, но голова Николая Васильевича так и пребывает в неведомом месте. Литературоведы полагают, что история с черепом Гоголя нашла свое отражение в произведении Булгакова «Мастер и Маргарита» в сцене с гибелью Берлиоза.

Чарли Чаплин

Выкуп можно просить не только за живых, но и за мертвых. Так решила пара злоумышленников, которые 1 марта 1978 года похитили гроб с телом Чаплина и потребовали баснословный выкуп от его вдовы – 650 тысяч долларов. Преступление произошло в тихой швейцарской деревушке Корсье-сюр-Вевей, где актер провел 25 лет своей жизни. Вдова выкуп платить отказалась, заявив, что «Чарли посчитал бы это смехотворным». Двух похитителей, которыми оказались выходцы из Польши и Болгарии, быстро поймали, а останки молчаливого комика нашли в 15 километрах от прежнего места. Дабы пресечь повторное посягательство на тело Чаплина, могилу залили бетоном.

Курт Кобейн

В 2008 году в калифорнийском доме актрисы и певицы Кортни Лав произошло ограбление. Помимо ценных вещей и драгоценностей, грабители прихватили локон волос и останки ее мужа – лидера знаменитой группы Nirvana Курта Кобейна. Безутешная вдова заявила прессе, что была тогда на грани самоубийства: «Это было все, что осталось у меня от мужа. Я брала останки с собой повсюду, чтобы чувствовать, что Курт по-прежнему со мной. Теперь у меня такое чувство, что я потеряла его во второй раз».