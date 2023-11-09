7 главных подлостей Маргарет Тэтчер по отношению к России

Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке 22 ноября 1990 года. За годы, что «железная леди» находилась на посту премьер-министра Великобритании, было сделано многое. Но делом всей её жизни стало уничтожение Советского Союза. К этому она постоянно стремилась, регулярно совершая подлости в отношении русских.

Боеголовки США ближе к СССР

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Маргарет Тэтчер прославилась своей проамериканской позицией. При её поддержке на территории Великобритании и Европы появились американские ракеты. Кроме того, она стремилась к тому, чтобы увеличить британский ядерный потенциал. При этом чиновница не стеснялась заявлять, что готова пойти на всё ради прекращения Холодной войны.

Паршивая овца

Тэтчер прекрасно понимала, что развалить Советский Союз без «своего» человека в Кремле ей не удастся. Выбор она остановила на Михаиле Горбачёве, который позже стал первым и последним президентом СССР. Находясь ещё в должности министра сельского хозяйства, Горбачёв отправился с визитом в Великобританию, где ему устроили настоящий «королевский приём». «Железная леди» старательно демонстрировала советскому политику своё расположение, не забывая играть в свои игры.

Население СССР в 15 млн человек

Тэтчер неоднократно утверждала, что «на территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек». Таким образом она намекала – эффективность экономики первого в мире социалистического государства очень слабая.

Манипуляции с конституцией СССР

В борьбе против власти коммунистов Тэтчер любила обращать внимание на несовершенство советской Конституции. Так, в своих интересах премьер-министра использовала право на немедленный выход из состава государства любой союзной республики. Конечно, без «любимца» Горбачёва тут не обошлось.

Цены на нефть

«Железная леди» прекрасно понимала, что дестабилизировать экономику СССР можно только одним способом – спровоцировать падение цен на нефть. К этому она и подключила США и страны Ближнего Востока.

Продвижение Бориса

В начале 90-х годов Тэтчер поддержала Бориса Ельцина. Его избрали Председателем Верховного Совета, после чего была незамедлительно принята декларация о российском суверенитете. Благодаря этому СССР продолжил разваливаться.

Война фейков