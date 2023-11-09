Правда и ложь о главном экстрасенсе СССР: что скрывал от всех Вольф Мессинг

Мессинга называют одной из самых загадочных фигур XX века. Его история окутана тайной: некоторые считают его мошенником, другие – сильнейшим ясновидящим и гипнотизером. Спустя много лет после смерти личность Вольфа Мессинга все еще окружают мифы, из-за которых почти невозможно отделить правду от вымысла. «ФедералПресс» собрал самые неоднозначные детали биографии иллюзиониста, которые до сих пор никто не смог подтвердить или опровергнуть.

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Обманутый контролер

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Согласно широко известной легенде, первое «чудо» Мессинга произошло еще в детстве. Маленький мальчик ехал в поезде без билета и передал контролеру простую бумажку, которую, как утверждал Мессинг, тот прокомпостировал и оставил мальчика в покое. Однако все, что мы знаем об этом эпизоде, основано исключительно на словах самого артиста.

По словам гипнотизера, он подсунул контролеру бумажку, пристально глядя в глаза, и смог его загипнотизировать. Но есть мнение, что, если такое действительно произошло в юности Мессинга, то дело вовсе не в гипнозе: контролер мог просто пожалеть мальчика.

Вольф Мессинг часто упоминал в интервью, что в юности помогал иллюзионистам в их номерах, выступая в бродячих цирках. Там он якобы овладел искусством «эстрадной телепатии».

«Это не чтение мыслей, а если так можно выразиться, «чтение мускулов». Когда человек напряженно думает о чем-либо, клетки головного мозга передают импульсы всем мышцам организма. Их движения, незаметные простому глазу, мною легко воспринимаются. Я часто выполняю мысленные задания без непосредственного контакта с индуктором. Здесь указателем мне может служить частота дыхания индуктора, биение его пульса, тембр голоса, характер походки и так далее», – объяснял артист.

Встреча с Эйнштейном

В 1965 году в журнале «Наука и религия» были опубликованы мемуары Мессинга. В них артист утверждал, что в 1915 году он встретился с Альбертом Эйнштейном в Вене, на квартире у физика.

Однако позже выяснилось, что Эйнштейн никогда не владел квартирой в Вене, а с 1913 по 1925 год ученый вообще не жил в этом городе.

Проверка от Сталина

Существует легенда, что в 1939 году Иосиф Сталин лично устроил проверку Вольфу Григорьевичу, попросив его принести сто тысяч рублей из Госбанка. Якобы Мессинг пришел в Госбанк, загипнотизировал всех сотрудников и получил пачку денег, после чего вернулся к Сталину.

Отметим, что публика знает об этом событии только со слов самого Мессинга, а все остальные рассказы о «проверке», сопровождаемые невероятными подробностями, являются лишь фантазиями поздних публицистов и простых сплетников.

К тому же по ряду причин отправлять Мессинга именно в Госбанк было бессмысленно: это не сберкасса, и там не выдавали наличные – деньги в учреждении вообще не хранились. Госбанк в СССР занимался примерно тем же, чем современный Центробанк – это был орган управления, а не склад банкнот.

«Поражение» Гитлера

Вопреки расхожему мифу, Мессинг не предсказывал поражения Адольфу Гитлеру во Второй мировой войне. Поздние публицисты любят пересказывать историю о том, как гипнотизер выступил перед немецкими офицерами в Польше и заявил, что видит советские танки в Берлине в мае 1945 года.

Затем Мессинга якобы арестовали, но благодаря своим сверхспособностям он сумел сбежать в СССР и рассказал о своем пророчестве Сталину, который приблизил провидца к себе.

О предсказании Гитлеру мы знаем только от самого Мессинга, этот факт ничем не подтвержден. Что касается «пророчества» Сталину, то, по имеющимся данным, иллюзионист действительно предрек победу главе СССР, но не настолько точно, как гласит легенда. К тому же в его ситуации предсказывать что-то другое было бы как минимум небезопасно.

Выдуманная биография

Есть мнение, что мемуары Мессинга, которые были изданы под названием «Я – телепат», на самом деле были написаны известным журналистом и руководителем отдела науки в «Комсомольской правде» Михаилом Хвастуновым.