Как Тургенев продвигал русскую культуру на Западе

Почти 30 лет писатель Иван Тургенев находился в Европе, живя преимущественно во Франции и Германии. Несмотря на подозрения в шпионаже и связи с западными пропагандистами, он был уважаем и в российском, и в европейском литературных кругах.

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О том, как Тургенев стал проводником русской культуры на Западе, рассказывает «Газета.Ru».

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Знакомство с западной культурой

В 1838 году после получения ученой степени в Петербургском университете Иван Тургенев переехал в Германию, чтобы изучать языки и зарубежную литературу в Берлинском университете. Впоследствии он свободно владел английским, немецким, французским, латинским и древнегреческим языками. Писатель был впечатлен укладом жизни в Европе, который, по его мнению, было бы полезно продвигать и в России. Так Тургенев стал убежденным западником и вступал в споры со славянофилами.

"Неужели же мы так мало самобытны, так слабы, что должны бояться всякого постороннего влияния и с детским ужасом отмахиваться от него, как бы он нас не испортил? Я этого не полагаю: я полагаю, напротив, что нас хоть в семи водах мой, — нашей, русской сути из нас не вывести. Да и что бы мы были, в противном случае, за плохонький народец!" — говорил Тургенев на литературном вечере у критика Петра Плетнева.

Похожими взглядами он наделил персонажа романа "Дым" Созонта Ивановича Потугина, который говорил: "Да-с, да-с, я западник, я предан Европе; то есть, говоря точнее, я предан образованности, той самой образованности, над которую так мило у нас потешаются, — цивилизации, — да, да, это слово еще лучше, — люблю ее всем сердцем и верю в нее, и другой веры у меня нет и не будет".

В Европе Тургенев ощущал острую необходимость в постоянной связи с родиной, куда периодически возвращался и вдохновлялся русскими реалиями. Посещая Россию, Тургенев сформировал круг литературных знакомств, в который вошли Михаил Лермонтов, Василий Жуковский, Алексей Кольцов и другие. В 1845 году Тургенев познакомился с Федором Достоевским, однако их дружба была непродолжительной. Вернувшись из каторги и ссылки православным монархистом, Достоевский был разгневан романом коллеги "Дым", в котором разглядел "западническую клевету на Россию".

Продвижение русской культуры в Европе

За границей Тургенев общался с европейскими писателями, редакторами и переводчиками. Во Франции он дружил среди прочих с Виктором Гюго, Гюставом Флобером, Эмилем Золя, Жорж Санд и Проспером Мериме. Таким образом Тургенев мог не только быть в курсе общемировых тенденций, но и продвигать лучшие зарубежные книги в России. Он перевел на русский язык более 20 сказок Шарля Перро ("Красная шапочка", "Кот в сапогах", "Мальчик-с-пальчик"), "Легенду о св. Юлиане Милостивом" и "Иродиаду" Гюстава Флобера, "Тьму" Джорджа Байрона и другие произведения.

При этом европейских читателей Тургенев познакомил с образцами русской классики. При его участии были переведены произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Льва Толстого, Ивана Гончарова и других авторов. Он лично договаривался с издателями, вычитывал и редактировал рукописи, а также сам занимался переводами.

Тургенев один из первых открыл удивленному Западу всю глубину, всю прелесть и силу русского духа, — Дмитрий Мережковский, русский писатель, поэт, литературный критик.

Произведения самого Тургенева также пользовались большой популярностью за рубежом. В 1850-1860-х годах газеты Лондона и Парижа (Revue des Deux Mondes, Fraser's Magazine, Household Words и другие) напечатали переводы "Записок охотника", "Дворянского гнезда", "Накануне", "Рудина" и других его книг. Переводчиками работ Тургенева во Франции были Проспер Мериме, Луи Виардо, Дюран-Гревиль и прочие. Некоторые свои произведения Тургенев перевел сам. А в Англии его переводчиками выступали Уильям Ралстон, Эмилия Дилк, Констанс Гарнетт и Чарльз Тернер.

Подозрения в шпионаже и связи с лондонскими пропагандистами

В 1862 году Тургенева привлекли к процессу 32-х (делу о лицах, "обвиняемых в сношениях с лондонскими пропагандистами"). Дистанционно решить вопрос не удалось, и в 1864 году писатель был вынужден приехать на допрос в Россию, где смог отвести от себя подозрения.

С другой стороны Тургенева считали "чиновником по особым поручениям" или шпионом, чьей целью было создание положительного имиджа России за рубежом. Об этом, в частности, в интервью сайту kp.ru заявил автор книги "Истории специальных служб России X-XX веков" Иосиф Линдер.

"В его задачу входило отслеживание в зарубежной прессе всей неправдивой информации о России, а также создание благоприятного имиджа нашего государства на Западе", — утверждал Линдер.

По его информации, у Тургенева была большая агентура, в том числе среди французов, которые публиковали "правильные" статьи о России. Как заверяет Линдер, глава Третьего отделения граф Орлов в тайной переписке упрекал Тургенева в том, что он совсем не расходует казенные деньги, а тратит только свои. А писатель, чья мать была одной из богатейших помещиц России, якобы ответил: "Отчет в своих деяниях я даю государю, отчет о деньгах никому". По словам историка, Тургенев понимал, что не может тратить много денег за границей — это могло спровоцировать подозрения французской контрразведки.

Отзывы западных критиков о Тургеневе

Лучшие зарубежные критики того времени высоко оценили вклад Тургенева в европейскую литературу. Так, в 1869 году в газете British Quarterly Review вышло эссе под названием "Произведения Ивана Сергеевича Тургенева". По мнению автора, романы "Рудин", "Дворянское гнездо", "Накануне", "Отцы и дети" и "Дым" дают общую картину "наиболее критического момента истории современной России". Критик также назвал Тургенева ~единственным русским писателем, получившим общеевропейскую известность~.

Последние годы жизни Тургенев провел на вершине славы как в России, так и в Европе. После кончины писателя в 1883 году вышел очерк Ги де Мопассана "Иван Тургенев", в котором он назвал коллегу "великим русским романистом", "одним из замечательнейших писателей нынешнего столетия" и "одним из величайших гениев русской литературы".