Москвичка собрала коллекцию из 12 тысяч кукол Барби.

Москвичка Татьяна Тузова собрала коллекцию из 12 тысяч кукол Барби. Корреспондент «Вечерняя Москва» узнала подробности.

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Свою коллекцию кукол Татьяна Тузова начала собирать еще в 12 лет.

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— Первую Барби мама подарила мне на шестилетие. Тогда магазин этих кукол только-только открылся в Москве. Я помню этот день как вчера: как только я увидела свою новую куклу — сразу ее полюбила, — рассказала Татьяна.

Эта Барби была 1994 года выпуска, с ярко-розовым платьем и шляпкой на голове — все это в виде цветов.

Татьяна росла в небогатой семье, для которой кукла стоила дорого. Однако мама девочки так хотела ее порадовать, что потратила тогда на подарок почти всю свою зарплату.

К 12 годам у Татьяны было три Барби, два Кена и два пупса от той же компании. С этого и началась ее коллекция. С 14 лет она регулярно устраивалась на разные подработки, чтобы пополнять ее новыми куклами.

— На сегодняшний день я обладательница коллекции, состоящей из 12 тысяч Барби. Она стоит 200 миллионов рублей, — поделилась Татьяна. — Я отдаю предпочтение куклам в коробках, потому что они имеют гораздо большую ценность, чем те, которые были из них вынуты или использованы для игр. Цена таких экземпляров в разы ниже, чем у нетронутых кукол.

У Татьяны была забавная история с самой дорогой куклой в ее коллекции — первой Барби 1959 года выпуска. Сейчас ее цена около двух миллионов рублей.

— Мы не знали, как ее вывезти из США, потому что я сама туда тогда поехать не могла, а мы очень боялись, что ее украдут или как-то повредят, — рассказала Татьяна. — Мы попросили продавца ее замаскировать: положить среди дешевых экземпляров, в коробку от другой куклы.

Татьяна очень переживала, пока шла посылка — около недели. Но Барби приехала к ней в целости и сохранности.

Коллекционер всегда знает, какую куклу она хочет и где ее можно найти. Она регулярно проверяет зарубежные аукционы и уже наловчилась делать ставки, которые никто не может перебить.

— Самая значимая кукла в моей коллекции — это, разумеется, моя первая Барби, — поделилась Татьяна. — Она у меня сохранилась, ей уже около 30 лет. У этой куклы потрепанные волосы, потертый макияж. Я в детстве ее еще и постригла!

Но Татьяна не стала ее восстанавливать: ей было важно сохранить эту куклу как воспоминание. Спустя некоторое время она приобрела такую же модель Барби, только новую. Теперь она стоит рядом со старой, чтобы их можно было сравнить.

По словам Татьяны, у нее есть уже 95 процентов всех кукол Барби, поэтому ей сложно сказать, какую она хотела бы найти и приобрести. Сейчас ей больше нравится гулять по магазинам и выбирать уже современных кукол.