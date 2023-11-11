Подвиги Тухачевского в Первую мировую – что не сходится

Михаил Николаевич Тухачевский в автобиографии, составленной в 1918 году, отмечал – в годы Первой мировой войны был награждён пятью орденами. А вот биографы обратили внимание на то, что участник военного конфликта получал награды слишком часто. Следовательно, много вопросов и к подвигам, которые совершил Тухачевский.

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К моменту началу Первой мировой войны Тухачевский успел окончить Александровское училище, после чего его произвели в подпоручики лейб-гвардии престижного Семёновского полка. Правда, на фронте он пробыл не так долго. В 1915 году Михаил Николаевич попал в плен, откуда он пытался неоднократно вырваться. Увенчалась же успехом только пятая попытка.

Историки отмечали, что Тухачевский в плену оказался без единой царапины. Неужели обладатель пяти орденов не оказал никакого сопротивления?

Валентина Иванова, автора издания «Маршал М. Н. Тухачевский», указывает, что боевой путь Михаила Николаевича сразу же начался с подвига. В погоне за отступающими австрийцами он повёл гвардейцев в атаку, собственным примером побудив их преодолеть горящий мост через реку Сан. Прорыв оказался продуктивным. Семëновцы вернулись с трофеями и пленными.

«Коллекционер» орденов

Прошло ещё немного времени и Тухачевского наградили орденами Святой Анны 2-й степени с мечами, Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом, Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Первой же наградой за переброску на противоположный берег по горящей переправе стал орден Владимира 4-й степени. Но тогда, пишет Герман Смирнов, автор книги «Дело военных» 1937 года», ордена Святой Анны он не должен был получать как младшие по статусы награды.

Историк Юлия Кантор, работая в Российском военно-историческом архиве, нашла доказательства того, что Тухачевский в автобиографии сообщил не все данные. Так, Кантор выяснила – Тухачевский был представлен и к Ордену Святого Станислава 2-й степени. При этом сам маршал любил в частных беседах напоминать, что награждён шестью наградами.