«Голод» спас от тюрьмы: как сложилась судьба звезд сенсационного шоу 2000-х

Ровно 20 лет назад канал ТНТ запустил реалити-шоу «Голод», ставшее сенсацией на отечественном телевидении. «Вечерняя Москва» узнала, как сложилась жизнь участников проекта.

Победителем первого сезона и пожизненным получателем жалованья в 1000 долларов (таков был главный приз) стал обаятельный Александр Константинов.

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После армии он устроился в охрану к одному «уважаемому человеку» из криминальных кругов. Однажды работодатель заказал Александру убийство неугодного человека. Чтобы порвать связи с преступным миром, молодой человек «залег на дно» в проекте «Голод». На призовые средства он смог оплатить свою заветную мечту — учебу в Театральном училище им. Щукина и стать актером. Причем зарплату от ТНТ Константинов тратил на вуз только первые два года. Потом талантливого студента перевели на бюджетное отделение.

Сегодня в фильмографии актера уже более 20 картин. Одна из самых свежих работ — сериал «Любовь преодолеет все», где Александр исполняет главную роль.

Среди участниц шоу Константинов встретил любовь, Карину Сабирзянову. Причем у Карины был жених, который приехал в Берлин, где снимали шоу, и сделал предложение руки и сердца. Невеста согласилась, но после свадьбы осознала, что скучает по Александру.

Карина развелась и снова встретилась с Константиновым, который, как оказалось, к ней нисколько не охладел. Сегодня супруги вместе, ведут здоровый образ жизни и воспитывают троих детей.

В беседе с «ВМ» Александр признался, что до сих пор получает «премию» в 1000 долларов (93 тысячи рублей) и верит, что человек — хозяин своей судьбы.

— Параллельных сценариев у жизни для нас много, — считает артист. — Важно, какое решение ты принимаешь. Я бы мог застрелить человека, прожить еще года три. Но что-то меня подвигло пойти на кастинг — и жизнь приняла совершенно другой оборот.

После шоу я бы мог не поступать в театральное училище, а пойти по клубам, греться в лучах недолгой телевизионной славы. Но я выбрал более трудный путь.

ФАКТ

Правила шоу: 12 (во втором сезоне 13) человек жили в чужом городе, в благоустроенном доме, но без денег и еды. Все это им полагалось добывать самим. В первом сезоне участники провели 100 дней в Берлине, во втором — 120 дней в Нью-Йорке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Горжанкин, продюсер, пиар-технолог, основатель пиар агентства:

— Повторить «Голод» вряд ли получится, ведь начало 2000-х годов — абсолютно другая эпоха. Россияне только открывали для себя мир. Приключения участников шоу, например, на территории Германии воспринимались с большим интересом, потому что люди мало что знали об этой стране. Сейчас информации больше благодаря гаджетам, и «Голод» не будет уже таким увлекательным зрелищем.

Чем запомнились другие участники

Зурико Назадзе

Родился в тюрьме, вырос в детском доме. Казалось, навыки выживания знакомы ему сызмальства. Но голодовки Зурико не выдержал: стал истеричным и агрессивным.

Через 20 дней ему пришлось покинуть шоу. Однако личную победу юноша одержал: благодаря проекту он нашел родную сестру. Назадзе ведет тихую жизнь, у него свой бизнес.

Никита Голубев

И зрители, и товарищи по проекту отмечали выдающуюся способность Никиты к рисованию. Юноша выучился на врача-педиатра, но работать стал художником, открыл магазин обоев с ручной росписью.

Екатерина Немова

Выиграла главный приз благодаря личным качествам. За доброжелательность девушке дали прозвище Хорошо. А ее поведение доказало: порядочный человек может адаптироваться к сложным обстоятельствам, не теряя достоинства.