Грейс Келли: история голливудской Золушки

Выдающейся американской актрисе и любимице Голливуда Грейс Келли 12 ноября исполнилось бы 94 года. Расскажем, как она сумела покорить Голливуд, известные дома моды и, конечно, сердце принца Монако.

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Ожившая мечта

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Еще задолго до триумфального покорения всех голливудских киностудий Грейс привыкла к роскоши и богатству. Ее отец, Джек Келли, не попавший под биржевой кризис, сохранил свое состояние, а позже основал строительный бизнес и стал одним из самых состоятельных людей в Филадельфии, благодаря чему детство Грейс прошло в достатке. Однако финансовый достаток не мог перекрыть отсутствие родительской любви.

Джек Келли и Маргарет Мейджер были строгими родителями. Их четверо детей должны были быть общительными, покладистыми и, что самое главное, крепкими и здоровыми, ведь их отец был зациклен на том, чтобы его дети имели спортивное и атлетичное телосложение. Грейс не отличалась крепким здоровьем, поэтому часто ей приходилось становиться белой вороной, загнанной в клетку собственными родителями. Все, чего она хотела и о чем мечтала, – это стать принцессой.

Грейс Келли — любимица Голливуда

В мире давно сложился стереотип, что в Голливуд можно попасть только через постель режиссера или продюсера, но это совсем не про Грейс. Театр она любила с детства, но рвение к нему было раскритиковано родителями Грейс.

После окончания школы Стивенс Грейс решила пойти наперекор родительским мечтам и мнениям и поступила в Нью-Йоркскую академию искусств, в которой девушка обучилась ораторскому искусству. Позже голос актрисы, мягкий и бархатистый, стал ее визитной карточкой. Там же Келли начала сниматься для телевизионной рекламы, зарабатывая миллионы долларов.

Первый театральный успех настиг Грейс в 1950-х, когда более 60 телевизионных спектаклей с ее участием собрали уникальное количество просмотров у телезрителей.

Летом 1951 года жизнь Грейс Келли изменилась навсегда. 22-летнюю девушку пригласили в Голливуд принять участие в фильме «Ровно в полдень». Ее партнером по кинокартине стал знаменитый Гэри Купер. Картина принесла актрисе не только известность, но и многомиллионные контракты с разными киностудиями Голливуда.

Оскороносная Грейс

Келли стала главной музой известного режиссера Альфреда Хичкока. Создатель жанра «триллер» питал искреннюю любовь и восхищение к милой, но не стереотипной блондинке. Ее сексуальность не была вычурной и не шла вперед самой Грейс, ее нужно было пробудить. Это и привлекало Альфреда.

Первым фильмом Келли и Хичкока стал культовый «В случае убийства наберите М», за который Грейс получила номинацию «Лучшая актриса». Так Хичкок понял, что Грейс Келли – это магнит, притягивающий взгляды. «Окно во двор» и «Поймать вора» стали вершиной в карьере Келли. Фильмы были номинированы на премию «Оскар».

В 1954 году на экраны вышел фильм Джорджа Ситона «Деревенская девушка», в котором рассказывается история о подавленной женщине с сильным характером, пытавшейся помочь мужу излечиться от алкоголизма. В этой картине на Грейс не было красивых нарядов, залакированных причесок и идеального макияжа. В этой картине она проживала сложную судьбу своей героини, за что впоследствии получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». Заветная статуэтка имеется и за фильм «Могамбо».

Принцесса Монако

Работая в Голливуде, Келли часто влюблялась. Вся любовная линия ее персонажа четко отождествляла личную жизнь актрисы. Две эти параллельные пересекались в одном: что героини Грейс, что сама актриса влюблялась в главных героев фильма.

Успех в карьере и абсолютный провал в личной жизни преследовали Келли до знакомства с принцем Монако Ренье Гримальди. После их встречи все перевернулось с ног на голову.

Некоторые считают, что история любви Грейс Келли и Ренье Гримальди была фальшью. В то время распространенной практикой считалось сводничество, то есть запланированное знакомство двух молодых людей. Как раз таки в этом заподозрили Аристотеля Анасиса, друга графа Монако и второго мужа Жаклин Кеннеди.

Аристотель предложил Ренье идею пиар-хода, которая заключалась в том, чтобы жениться на молодой и красивой голливудской актрисе, но чувства Ренье и Грейс оказались истинными.

Свадьба Грейс и Ренье стала самым обсуждаемым событием. Впервые за много лет женой принца Монако стала американка, с армией поклонников, которая превышала численность населения карликового государства. 18 апреля 1956 года весь мир впервые увидел телетрансляцию, которая показывала процесс бракосочетания Грейс и Ренье. Позже, 29 июля 1981 года, этот тренд повторили принцесса Диана и принц Чарльз.

Интересный факт. Ренье не смог подарить Грейс помолвочное кольцо с бриллиантами, так как у него не хватило средств, поэтому подарил будущей жене так называемое «кольцо дружбы», которое впоследствии заменили на украшение от Картье.

В браке у Грейс и Ренье родилось трое детей: дочери Каролина и Стефани и сын Альберт.

Келли и Haute Couture

С миром моды Грейс познакомилась еще до брака с принцем Монако. Первым ее супругом должен был стать Олег Кассини, известный дизайнер XX века, наряды которого украшали Джеки Кеннеди и Мэрилин Монро. Именно его поддержкой в выборе образов на красную дорожку заручалась актриса.

Не один Кассини познакомил Келли с дорогими тканями и нарядами от-кутюр. Любимицу Голливуда для кинокартин одевали самые именитые художники по костюмам того времени – Хелин Роуз и Эдит Хэт.

После того как Грейс оставила Голливуд и связала свою жизнь с князем Монако, она стала амбассадором всемирно известного дома моды Dior. Несколько лет назад музей Кристиана Диора посвятил Грейс Келли выставку, на которой собрал более 80 платьев из гардероба принцессы Монако.

Но наибольшую популярность Грейс принесла бренду Hermès. В 1956 году в одном из глянцевых журналов появляется фотография Грейс. На ней принцесса Монако прикрывала беременный живот. В руках у нее сумка «Kelly Bag», ставшая культовой вещью бренда.

Прощание с принцессой

Летом 1988 года Грейс, Ренье и Стефани провели вечер в загородном доме. Утром 13 сентября Грейс захотела отвезти дочь во дворец. На тот момент Грейс уже несколько лет страдала от мигреней. Несмотря на просьбы мужа и советы водителя не садиться за руль, княгиня Монако не послушалась.

Проезжая по серпантину, Грейс не справилась с управлением. Машина королевских особ упала с 30-метрового обрыва, приземлившись на крышу. Грейс и Стефани были доставлены в госпиталь, где позднее княгиня Монако впала в кому, а позднее скончалась, не приходя в сознание.