Тяжелая онкология, операция и поддержка Пугачевой: куда пропал певец Шура

Певец Шура (Александр Медведев) получил известность в 1990-е и исчез из шоу-бизнеса в 2002 году на пике популярности из-за проблем со здоровьем. Как сложилась судьба артиста, чем он сейчас занимается?

Что известно о карьере певца Шуры

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Шура родился в Новосибирске. В 1993 году он познакомился с композитором и продюсером Павлом Есениным, который написал для него несколько песен. Позднее артист перебрался в Москву и получил работу в ночном клубе «Манхэттен-Экспресс».

Первые пластинки, получившие названия Shura и Shura-2, он выпустил в тандеме с Павлом Есениным. Вошедшие в них композиции пользовались успехом у аудитории и принесли Шуре победу в музыкальных премиях. Он получил «Золотой Граммофон» за песни «Ты не верь слезам» и «Твори добро» и звание лучшего исполнителя на песенном фестивале «Песня года» в 1998-м и 1999-м. Различными призами были отмечены его песни «Холодная луна», «Артист», «Небо за нас», «Зимушка-зима».

Почему Шура ушел со сцены на пике популярности

В 2002 году певец исчез из шоу-бизнеса. Спустя годы артист рассказал, что в то время проходил курс лечения от наркозависимости и рака. Шура признался в интервью Анастасии Ивлеевой на YouTube, что в 1990-е многие артисты употребляли запрещенные вещества.

«То, что я был наркозависим очень долгие годы, а потом случилась онкология, — даже это я бы не поменял в своей жизни, потому что это огромный урок для человека», — отметил он.

В 2004 году у исполнителя была диагностирована онкология последней стадии. Певец признался, что в период решения проблем со здоровьем от него отвернулись многие коллеги. Он считает, что артисты радовались его уходу со сцены, поскольку освободилось много «хлебных точек».

«Я заболел, и кроме Лолиты Милявской и Любы Успенской на нашей эстраде от меня отвернулись все. Меня поддержали Алла Борисовна, Игорь Крутой, Люба Успенская и Лолита Милявская. Ну и Димка Маликов чуть-чуть, а все остальные отвернулись, думали, что я уже не приду», — уточнил Шура.

После выздоровления артист вновь вернулся в российский шоу-бизнес. В 2010 году он представил видеоклип «Воздушные шары», спустя год презентовал пластинку «Новый день». В 2015 году стал гостем шоу перевоплощений «Один в один», через год вышли его композиции «Пингвины» и «Сердце бьется». Последние его песни появились в 2019 году под названиями «На стиле 90-х» и «Слушай».

Чем сейчас занимается Шура

В марте 2020 года перенес экстренную операцию по удалению грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, которая стала у него перерождаться в новый рак. Врачи рекомендовали ему сбросить вес на 40 кг, что он и сделал. В новом облике Шура активно стал принимать участие в музыкальных проектах на ТВ.

В 2021 году он победил в проекте «Суперстар! Возвращение. Второй сезон». На следующий год принял участие в третьем сезоне шоу «Маска». В образе Бычка он был специальным гостем первого полуфинала. Также в 2022 году принял участие в первом сезоне шоу «Маска. Танцы» на телеканале СТС, где выступал в образе Попкорна.

Последний раз Шура появился на телевидении в сентябре текущего года в программе «Битва поколений». Его выступление обернулось ссорой с блогером и молодой исполнительницей Валей Карнавал, которая занимает в проекте место члена жюри. Девушке не понравилось эпатажное выступление артиста, на что он заявил, что она пытается доказать зрителю свою незаменимость на программе.

Певец Шура, помимо карьеры, выстраивает личную жизнь. В интервью Алене Жигаловой для YouTube он признался, что мечтает стать отцом. По словам артиста, он уже нашел претендентку на эту роль. Это уроженка Украины, у которой уже есть четверо детей.