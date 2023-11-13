Россияне оказались рады жизни в одиночестве

Половина россиян, живущих самостоятельно, не страдают от чувства одиночества. Исследование стиля жизни населения провели специалисты медиахолдинга Rambler&Co, оно есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В целом доля россиян, которые живут одни, составляет 34 процента. Треть из них живут без семьи временно, а в будущем планируют совместный быт. 14 процентов одиноких россиян рассчитывают съехаться с возлюбленными, один процент находится в поиске друзей. Что касается досуга, то 47 процентов одиноких граждан не чувствуют нужды в компании. Другая половина респондентов стремится к экстравертному отдыху: 22 процента проводят совместные отпуска, 17 процентов — предпочитают совместные прогулки, 10 процентов — организуют совместные походы в кино, театр, на концерты или выставки. Также два процента занимаются совместным шопингом, а другие два — устраивают групповые кинопоказы дома.

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Из 66 процентов россиян, ведущих совместное хозяйство, 43 процента — семейные люди, 38 процентов — состоят в браке, но без детей. Девять процентов опрошенных компанией проживают с родителями, пять процентов — сожительствуют, не имея детей, а четыре процента — детей завели вне брака. Один процент респондентов делит квартиру с друзьями.

В то же время лишь 14 процентов россиян, кто живет с кем-либо, рады проводить свободное время в компании. Среди тех, кто ведет общий быт, 41 процент в одиночестве с удовольствием смотрел бы фильмы, 28 процентов — наслаждались бы прогулками, восемь процентов — ходили бы по магазинам, шесть процентов — ездили бы в отпуск. Три процента предпочли бы устроить культурный отдых только для самих себя.

И семейные, и одинокие россияне схожи во мнении насчет возраста, подходящего для переезда от родителей. Почти 40 процентов считают, что начинать самостоятельную жизнь лучше всего, получив высшее образование — примерно в 21-25 лет. 27 процентов семейных и 21 процент бессемейных россиян убеждены, что жить отдельно необходимо, создав собственную ячейку общества. 16 и 19 процентов соответственно назвали порогом сепарации от родителей совершеннолетие, восемь и десять процентов заявили, что съезжать от родителей не нужно вовсе. Шесть процентов семейных и семь процентов одиноких респондентов посоветовали планировать отъезд в возрасте 18 лет, а четыре и пять процентов соответственно — приближаясь к 30 годам.