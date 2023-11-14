Маккартни рассказал об удививших его переживаниях Леннона

"Помню, как он сказал мне: "Пол, я переживаю, как меня будут вспоминать, когда меня не станет". Это меня немного шокировало. Я ответил: "Хорошо, ну сам посмотри. Люди будут думать, что ты был великим, ты уже сделал достаточно, чтобы доказать это", - вспоминает Маккартни.