Маккартни рассказал об удививших его переживаниях Леннона

Пол Маккартни рассказал об удививших его переживаниях Джона Леннона
Музыкант, сооснователь группы Beatles, в новом выпуске своего подкаста McCartney: A Life in Lyrics рассказал о переживаниях своего коллеги по группе Джона Леннона (1940-1980), удививших его.
По словам Маккартни, Леннона волновала людская память о нем.
"Помню, как он сказал мне: "Пол, я переживаю, как меня будут вспоминать, когда меня не станет". Это меня немного шокировало. Я ответил: "Хорошо, ну сам посмотри. Люди будут думать, что ты был великим, ты уже сделал достаточно, чтобы доказать это", - вспоминает Маккартни.
Музыкант уточнил, что ему часто приходилось успокаивать Леннона.
"Я как будто был его священником. Часто приходилось говорить: "Сын мой, ты великий, не переживай", и он был доволен. Ему становилось лучше", - признался Маккартни.
Накануне британский хит-парад возглавила последняя песня группы The Beatles "Now and Then". Таким образом, группа The Beatles побила свой собственный рекорд, в 18-й раз заняв первое место в британском хит-параде.