Невеста богатейшего человека в мире впервые рассказала об их отношениях

Американская телеведущая Лорен Санчес Vogue о помолвке с миллиардером Джеффом Безосом — обладателем одного из крупнейших состояний в мире.

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До сих пор и он, и она предпочитали не распространяться о личной жизни, поэтому публика следила за их романом по снимкам папарацци. В мае на одном из кадров, сделанных через телеобъектив, у Санчес разглядели огромное помолвочное кольцо. С тех пор было ясно, что миллиардер готовится к свадьбе, но подробности стали известны лишь сейчас.

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После знакомства с Санчес миллиардер «выполз из кокона» и превратился в «накачанную бабочку»

Безос сделал состояние на онлайн-торговле. В середине 1990-х он основал крупнейший интернет-магазин Amazon, затем выпустил Kindle, первое популярное устройство для чтения электронных книг, и открыл гигантский облачный сервис Amazon Web Services, используемый тысячами сайтов и приложений.

В рейтингах богатейших людей мира, которые составляют Bloomberg и Forbes, Безос неизменно занимает одну из первых строчек. Иногда вперед вырываются основатель SpaceX и Tesla Илон Маск или президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, но это, как правило, продолжается недолго.

Лорен Санчес на шесть лет младше Безоса: ей скоро исполнится 54 года, а ему — 60. Миллиардер познакомился с ней еще до развода с первой женой, писательницей Маккензи Безос. В прошлом Санчес вела новостные передачи на телевидении, затем основала компанию Black Ops Aviation, которая занимается аэросъемками для кино и крупных медийных проектов.

Безос заказывал у Санчес аэросъемку пусков ракет, которые разрабатывает его фирма. Считается, что именно тогда они сблизились

Судя по статье в Vogue, Санчес и Безос совершенно не похожи друг на друга. Санчес исключительно общительна и дружит с Ким Кардашьян, а Безос всегда был нелюдим и не особенно стремился к роскоши. Свои миллиарды он тратил на увлечение космосом и строительство титанического часового механизма, который должен срабатывать раз в сто лет.

После знакомства с Санчес миллиардер изменился даже внешне: обрился налысо, нарастил мускулатуру и почему-то пристрастился к ковбойским шляпам. Раньше этого за ним никогда не водилось, но, видимо, Безос считает, что шляпы придают ему более мужественный вид. «Он будто бы выполз из своего кокона, как накачанная бабочка», — пишет об этом Vogue.

Невеста Безоса чуть не потеряла сознание, когда он преподнес ей кольцо с розовым бриллиантом

В интервью Vogue Санчес рассказала, что Безос сделал ей предложение, когда в мае они отправились в плавание на его новой яхте. После ужина на двоих под звездным небом она вернулась к себе, сняла макияж и собиралась лечь спать, но тут обнаружила под подушкой футляр с кольцом. «Когда Джефф его открыл, я, кажется, на мгновение потеряла сознание», — утверждает она.

Помолвочное кольцо украшал огромный розовый бриллиант. В мае, когда его заметили на снимках папарацци, ювелир Аджай Ананду из компании Rare Carats оценил его вес в 20 каратов. По его мнению, подарок обошелся миллиардеру примерно в 2,5 миллиона долларов.

Санчес также развеяла слухи, что у фигуры на носу яхты Безоса ее внешность. «Если бы это была я...» — добавила она и сделала жест, намекающий, что в этом случае грудь у фигуры была бы больше. По ее словам, скульптор пытался изобразить скандинавскую богиню Фрейю

Хотя после помолвки прошло уже четыре месяца, Безос и Санчес до сих пор не решили, когда и где пройдет их свадьба. Когда журналистка Vogue поинтересовалась у миллиардера, собирается ли он участвовать в подготовке своей свадьбы, тот странно засмеялся и сказал: «О боже, нет, разумеется. Я что, похож на идиота?»

Санчес ответила более определенно. «Мы все еще думаем о свадьбе, — пояснила Санчес. — Какой она будет? Устроить ли большую свадьбу? Может, где-то за границей? Пока не знаем». Но до этого, судя по всему, еще далеко. Сначала они планируют отметить юбилей Безоса — 12 января ему исполняется 60 лет.

Санчес заставила Безоса получить лицензию пилота и вслед за ним готовится к полету в космос

Санчес занималась аэросъемкой лично — она умеет пилотировать вертолет и обожает этим заниматься. Безос, в свое время переживший авиакатастрофу, их ненавидел, но невеста заставила его получить лицензию пилота.

Во время интервью Санчес с гордостью продемонстрировала журналистке Vogue свой вертолет Bell 29, но ту больше интересовало, почему Санчес перед полетом надела кроссовки. «Мы будем летать, а иначе я бы вообще была в ковбойских сапогах, — объяснила она. — Впрочем, на каблуках я тоже летала».

Как и полагается в журнале о моде, под портретом Санчес за штурвалом, который сделала легендарный фотограф Энни Лейбовиц, указаны марки одежды и аксессуаров

На одном из снимков невеста Безоса позирует в вертолете в комбинезоне Staud + Wrangler и очках Tom Ford. На космодроме она соблазнительно выгибается в синем платье Valentino с боковыми вырезами и глубоким декольте. В космической капсуле на ней синее мини-платье Ferragamo с эффектом металлик. Есть фото даже внутри механизма тех самых тысячелетних часов, которые строил миллиардер. Чтобы в кадр уместились гигантские шестеренки, ей пришлось лечь на неудобную лестницу в красном платье Dolce & Gabbana.

В интервью Vogue Санчес призналась, что плакала от волнения, когда Безос отправился в суборбитальный полет на собственной ракете. Теперь она сама готовится к такому же полету и попутно сочиняет детскую книжку про муху-астронавта, которая стала экологом. Что касается его гигантских часов, то они, по ее словам, призваны выражать мысли о будущем.

В интервью Vogue Санчес отказалась отвечать на неприятные вопросы о богатстве жениха

Хотя Санчес уже за 50, по ее виду это не скажешь. В беседе с Vogue она объяснила, что моложавую внешность помогает поддерживать здоровый образ жизни. Она назвала пять составных частей, необходимых для сохранения молодости и здоровья: медитацию, регулярные физические упражнения, диету, здоровый сон и использование солнцезащитного крема.

Я никогда не думаю: вау, мне будет 54 в декабре, и мы женимся. Это просто происходит. И мы в восторге от нашего будущего Лорен Санчес

Будущее представляется Санчес в самом радужном свете. Она заявила, что уже представляет свою жизнь в качестве миссис Безос. Когда журналистка Vogue поинтересовалась, не беспокоят ли ее негативное влияние миллиардеров на окружающую среду, Санчес принялась рассказывать о благотворительности.

На вопрос о том, не кажется ли ей, что Безос превращает исследования космоса в развлечение для толстосума, она ответила словами: «Мы строим путь в космос, чтобы наши дети могли строить будущее». Звучит двусмысленно, ведь их дети — это дети самых богатых людей мира.

Безос дает настрою своей невесты другое объяснение. «У нее дислексия, — шутит он. — Она просто думает, что ей 35».

На интервью и фотографии Санчес и Безос обрушились издевательства и критика в социальных сетях

Джефф Безос — один из самых непопулярных миллиардеров в США. Компания Amazon, которую он основал, пользуется дурной славой из-за ужасных условий труда: утверждается, что сотрудникам складов приходилось мочиться в бутылки, чтобы ни на секунду не отрываться от работы. Его репутация особенно испортилась после пандемии COVID-19. Пока простые люди теряли работу и деньги, Безос пользовался возросшим спросом на онлайн-доставку и стремительно приумножал свое состояние.

Негативная реакция на угодливую публикацию в Vogue и фотографии Лейбовиц, над которыми явно поработали ретушеры, были неизбежны. Особые издевательства вызвал в соцсетях снимок, где миллиардер и его невеста запечатлены на переднем сиденье фургона. На Безосе черная футболка, синие джинсы и ковбойская шляпа. На Санчес — белая майка Levi’s.

Надо было больше времени уделить ее лицу. Удивительно, что эти снимки прошли мимо Анны Винтур комментарий в соцсети