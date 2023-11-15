Опальный принц Гарри поздравит Карла III с юбилеем по телефону

Младший сын короля Карла III — герцог Сассекский принц Гарри — поздравит его с 75-летним юбилеем по телефону. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Источники, близкие ко двору, заявили, что, несмотря на конфликт с сыном, монарх все же поговорит с ним по телефону в день своего рождения. Этот разговор «можно будет рассматривать как оливковую ветвь мира» после многочисленных сообщений, что опальный принц Гарри и Карл III не имели никаких контактов перед юбилеем последнего.

В июне герцога Сассекского и его супругу Меган Маркл не позвали на праздник Выноса знамени — парад в честь дня рождения Карла III. Несмотря на то, что король родился 14 ноября, церемония Выноса знамени и смотра войск традиционно проводится летом. При этом в 2022 году Елизавета II приглашала на нее принца Гарри и его супругу.

В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности старших членов британской королевской семьи. 10 января 2023 года вышли мемуары Гарри — 416-страничная книга, которую сын Карла III написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Перед выходом книги, получившей название Spare («Запасной»), Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.