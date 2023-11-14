Человек эпохи и вечный сатирик: каким был Михаил Задорнов

Карьера Михаила Задорнова была яркой, долгоиграющей и всегда актуальной. А его знаменитая фраза «американцы, ну вы тупыыые» мгновенно вошла в лексикон советских, а позднее и российских граждан. Сегодня мы вспоминаем увлекательную биографию Задорнова, самого популярного сатирика России.

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Имя и биография Задорнова тесно связаны с периодом лихих 90-х и 00-х годов, такой вот артист эпохи, который в считанные дни завоевал сердца зрителей. Даже после смерти его сатира остается актуальной. А все потому, что в произведениях Задорнова глубоко и по-философски не только высмеиваются американцы, но и поднимаются вопросы на злобу дня.

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Неугомонный писатель

Порой, глядя на Задорнова, казалось, что его не остановить, он мог говорить часами, и не уставать от этого: каждое выступление фактически валило с ног от смеха. Так и продолжалось бы дальше, если бы не тяжелая болезнь, которую задорнов не смог побороть. Рак головного мозга забрал одного из лучших писателей всех времен, который ушел из жизни 10 ноября шесть лет назад.

Михаил Задорнов полностью погружался в творческий процесс. Биография Задорнова - это его огромное культурное наследие: сотни оригинальных выступлений и интервью, каждое из которых становилось отдельной историей. Каждый комментарий, которым он сопровождал события в России или мире, превращались в теорию. И порой было сложно понять, что это было: авторская сатира или глубокий анализ событий?

Также путался и биограф Задорнова, который постоянно спрашивал себя и писателя: где Михаил говорит реальные вещи, а где юморит? Или, может быть, он приукрашивает или вовсе насмехается над своими визави? Кто теперь докопается до истинных мотивов… Ясно одно: в ноябре 2017 года российская культура осталась без ярчайшего из своих представителей.

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Рожден в Советском Союзе

Семья Задорнова не типичная для советских времен. Сам он - уроженец Юрмалы, в которой появился на свет в 1948 году. В свое время его отец Николай Павлович Задорнов (1909-1992), являвшийся знаменитым писателем, решил после войны выбрать местом жительства именно Латвийскую советскую республику - к тому моменту страна недавно стала одной из стран СССР.

В семье Задорновых было двое детей. Михаил и старшая сестра по имени Людмила, а у их мамы, Елены Задорновой, было весьма необычное для слуха соотечественников отчество Мельхиоровна. Самое примечательное, что Елена Задорнова была эстонкой по происхождению, но в дальнейшем это не стало препятствием для творчества Михаила Николаевича, который спокойно и колко мог пошутить о балтийских народах. И в этом был весь Задорнов.

Будущий сатирик родился в момент, когда его отец, ставший советским классиком после выхода в свет книги “Амур-батюшка", отметил сорокалетний юбилей. Детские годы жизни Михаила в окружении литературного мира стали определяющим фактором в карьере. Он решил также посвятить себя литературе, но выбрал более легкий жанр.

Правда, в какой-то момент в жизни Михаила, как говорили его друзья, произошел сбой, и после школы он отправился учиться в рижский Политехнический институт. Однако там гены взяли свое: и Михаил Задорнов активно участвовал в постановках, каждая из которых превращалась в юмористическое шоу. Позднее, правда, юморист решил перевестись в столичный МАИ.

После окончания института, в котором творчество занимало важное место, Задорнов прошел службу в армии. И после этого связал свою дальнейшую жизнь с театрами (пусть и любительского плана), в которых являлся худруком. Например, одним из таких театров стал театр, сформированный при КГБ.

Когда пришла популярность

В тот же период Задорнов стал активно выходить на сцену и со своими номерами. Коллеги тогда говорили, что сатирик работал в жанре, который назывался «райкинский стендап». А еще в 1982 году выступление сатирика даже “засветили” по телевизору, и это стало своего рода не просто удачей, а признанием заслуг. Однако тогда судьба словно говорила: “Рано, рано для популярности”. Это были самые спокойные творческие годы жизни Михаила Задорнова.

Тот самый момент наступил в 1984 году, когда писатель оказался в эфире очень популярной программы «Вокруг смеха», в эфире которой в своем фирменном стиле зачитал ставший впоследствии легендарным монолог про два девятых вагона. Зарисовка про то, как из-за путаницы с номерами вагонов пассажиры попали в приключения. Это была комическая бомба, которая и положила начало популярности Задорнова. Номер потом повторяли по ТВ еще много раз.

Феномен Задорнова заключался не только в текстах. Его уникальный стиль общения, искренний, юморной и независимый всегда привлекал публику. Помните его знаменитые присказки:

“Щаз-щаз, постойте…”

“Не лопните от смеха…”

“Ну тупые”

И тут же Задорнов сам с трудом сдерживал смех. И вот эта его вовлеченность в процесс создавала уникальную атмосферу в зале.

Задорнов умел держать зал с первой и последней минуты, его хотелось пересматривать снова и снова. Зритель словно попадал в транс, как от сеансов Кашпировского, и еще долго пребывал в смеховых конвульсиях. Остановить эту тенденцию не смогла даже смерть Задорнова. Он остается популярным и по сей день.

Совсем скоро Михаил Задорнов стал плотно заниматься личными шоу собственного авторства, и буквально за считанные недели стал одним самых популярных сатириков страны. Известность подкрепилась тем, что первым из юмористов своего времени стал раскрывать тему великой страны. И, пока Геннадий Хазанов завоевывал публику рассказами о деревне Гадюкино, Задорнов ввел то самое знаменитое «Американцы — тупыееее!».

Биография Михаила Задорнова в пик карьеры

Сам Задорнов называл пиком своей карьеры 31 декабря 1991 года. В этот новогодний вечер его показывали по всем телевизорам страны. Это было словно в анекдоте: главное обращение года произносил не президент, а юморист.

Этот случай будет вспоминаться еще долго, а самого Задорнова постоянно начнут спрашивать о том, не хочет ли он сам стать главой государства. Но сатирику было на это все равно, и он, отмахиваясь и смеясь говорил, что ни за что на свете не сядет в кресло президента.

А еще однажды Михаил Задорнов однажды поделился своими впечатлениями от посещения Верховного совета, пропуск в который ему выдал сам Борис Ельцин. Этот документ давал право ходить и слушать буквально все и везде, чем юморист и воспользовался.

Однако посещение казенного дома не впечатлило, и более того, разочаровало. Как он говорил, что посещение этого места вызвало чувство опустошенности уже спустя полчаса. Свои впечатления Задорнов описал так: “Там собираются истинные вампиры, они извлекли все силы из меня”. По словам писателя, это были весьма тяжелые в энергетическом плане люди.

Далее биография Михаила Задорнова становилась еще более интересной. Он стал заниматься написанием книг, все активнее вести телепередачи и без устали давать концерты один за другим. Всегда выступал открыто, без оглядки на власть и здравый смысл.

А в последние годы своей жизни у Задорнова появилось еще одно увлечение: альтернативная история России. Суть ее в следующем: вся сила планеты сосредоточена в одной стране, России, и это именно от нее и произошла вся остальная мировая цивилизация.

Вот в этом то и состоял феномен Задорнова: о чем бы он ни юморил и шутил, пусть даже самом невероятном, его всегда с увлечением слушал зритель, а благодаря его концертам телеканал фиксировал высокий рейтинг многие годы.

Семейные узы и последние годы жизни Михаила Задорнова

Дебютный брак Задорнова состоялся в 1971 году, супруга - молодая девушка из привилегированной семьи, дочь знатного политика и экс-первого секретаря ЦК компартии Латвии Велта Калнберзиня. Так сложилась судьба, что жена Задорнова была с ним одного возраста, из одной школы, и оба были вхожи а так называемый круг золотой советской молодежи. Жизнь пары в браке продолжалась более 10 лет.

Вторая жена Задорнова

Вторую жену Задорнов встретил в 1984 году. Это была 20-летняя Елена Бомбина, с которой у него сложился второй официальный брак. Именно в этом союзе в 1990 году родился единственный ребенок сатирика: дочь Елена.

Вообще, личная жизнь Михаила Задорнова была скрытой, он не любил эту тему. Впрочем, последние годы жизни ходили слухи о его новой музе - актрисе Марине Орловой. Так это или нет, но юморист всегда прекращал разговоры о своей личной жизни, и при этом часто шутил о своей популярности в качестве любовника.

Он также рассказывал, что ему часто приходили анонимные записки, авторы которых просили деньги с указанием на то, что он их отец. На что артист отвечал: “Я всегда вел себя порядочно во время гастролей".

Причина смерти Михаил Задорнова

Михаила Задорнова не стало 10 ноября 2017 года. Он скончался после продолжительной и безуспешной борьбы с раком. У него была опухоль мозга. Болезнь внезапно настигла писателя, даже несмотря на то, что он вел здоровый образ жизни.

Похоронен в в Латвии, рядом с могилой его отца.

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Михаил Задорнов и единственная дочь

Для единственной дочери Задорнова новость о болезни отца стала настоящей непередаваемой болью. Заранее зная о причине смерти Михаила Задорнова, и о том, что “шансов нет”, Елена была расстроена и убита горем. Она всегда была близка со своим отцом, поэтому его уход из жизни нанес ей глубокий удар. Но, как и прежде, любимый папа остается самым важным мужчиной в ее жизни.

Как выше сказано, мать Лены Елена Бомбина ворвалась в жизнь 35-летнего сатирика, когда он был женат. Познакомились на одном из рижских концертов. Покорила сердце Задорнова девушка 19 лет от роду после того, как призналась, что с детства кропотливо собирала его рассказы, которые вырезала из журнале "Юность" и бережно их хранила. В тот момент Михаил Задорнов еще не понимал, что его жизнь изменится кардинально.

Эти "трофеи" на позднее принесет на свидание с Михаилом. В ответ на это Задорнов подарил своей новой возлюбленной внушительный список литературы на нескольких страницах. Он категорически настоял, чтобы она прочитала их все. С этого момента общение привело к профессиональному сотрудничеству, а после к роману.

Дочь Лена, которая родилась в 1990-е, свое имя получила в честь матери Задорнова - Елены Мельхиоровны. А вот официально узами брака во второй раз Задорнов связал себя только после того, как дочь окончила школу на Мальте. Про Михаила Задорнова знали все родные и близкие, тем более, что до этого супруги жили в гражданском браке. Впрочем, это не мешало семейному счастью: Михаил проводил большую часть времени со своими двумя любимыми Ленами, а его сердце его было полно любви к обеим.