Уход из КВН и отъезд из Москвы: куда пропал Александр Масляков

Заслуженный деятель искусств РФ Александр Масляков с 1964 года был бессменным ведущим игры КВН.

© РИА Новости

Оставить пост ему пришлось в 2022 году по состоянию здоровья.

Видео дня

Чем он сейчас занимается?

Почему Александр Масляков ушел из КВН

В феврале 2022 года Александр Масляков во второй раз заболел коронавирусом. Врачи рекомендовали ему воздержаться от работы до полного восстановления. Тогда телеведущий пропустил начало нового сезона КВН, вместо него вели передачу Иван Ургант, Дмитрий Хрусталев и Дмитрий Нагиев.

Позднее Александр Масляков пару раз появился в эфире Первого канала. Он провел игру в четвертьфинале КВН в сентябре 2022 года. И в этом же месяце был в качестве одного из членов жюри на «Высшей лиге КВН». Весной он окончательно ушел с поста ведущего и руководителя программы.

Бывший капитан команды «Уездный город» заявил порталу BLITZ+, что телеведущий покинул «Клуб веселых и находчивых» из-за возраста.

«Вы знаете, сколько лет Александру Васильевичу? Я думаю, исключительно из-за этого. Если бы физические силы ему позволили, он бы оставался по-прежнему ведущим. Но возраст берет свое», — отметил он.

Последние новости об Александре Маслякове

По данным «Экспресс-газеты», доктора рекомендовали Александру Маслякову оставить мегаполис, в связи с чем телеведущий покинул столицу и обосновался за городом на собственной даче.

В мае текущего года в пресс-службе телевизионного творческого объединения «АМиК» прокомментировали изданию «КП-Екатеринбург» слухи об ухудшении здоровья руководителя КВН Александра Маслякова, заверив, что на настоящий момент нет поводов для беспокойства за состояние телеведущего.

С кем из артистов не ладил Александр Масляков

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что Александр Масляков намеренно не приглашал его на съемки КВН из-за того, что он в 2001 году поставил тройку команде «Валеон Дассон», в которой играли Тимур Родригез и Павел Воля.

По словам шоумена, ему не понравилось выступление юных на тот момент юмористов и он поставил честную оценку, однако позднее выяснилось, что так «делать было нельзя». Галкин заявил, что в перерыве Масляков устроил ему нагоняй, после чего их отношения не складывались.

Юмористка Ольга Кортункова отметила, что попала в черный список КВН после участия в шоу «Игра», которое выходило на канале ТНТ. Александр Масляков тогда посчитал, что коллеги «украли идею» программы.

«Я знаю, что были списки: „Не пускать на сочинский фестиваль“. Кто-то мне сказал, что я в этих списках. Мне так было обидно. Собственно говоря, мы ничего смертельного не сделали, мы продолжили играть. Это в нас сидит», — сказала Картункова на YouTube-шоу «Есть вопросики».

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) призналась на YouTube-подкасте «И Грянул Грэм», что Александр Масляков очень эмоциональный человек. По ее словам, он очень ревностно относился к тому, когда комики развивали свою карьеру вне программы.