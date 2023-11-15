Какой была самая известная женщина-снайпер СССР Людмила Павличенко

Москвичка Любовь Крашенинникова — невестка самой известной женщины-снайпера Советского Союза Людмилы Павличенко. Она прожила с сыном героини 32 года, до самой его смерти.

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Вдова поделилась с «Вечерней Москвой» своими личными воспоминаниями из жизни.

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Пришла на встречу вся в белом

Это был август 1969 года, на улице холодало. Тогда в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа открылся первый заполярный газопровод СССР «Мессояха — Норильск». Его создали в рекордные сроки для газоснабжения местного горно-металлургического комбината. На тот момент сотруднице предприятия «Газстройпром» Любови Крашенинниковой было поручено поехать в Грузию, чтобы привезти награды строителям.

— Билет на самолет до Тбилиси нужен был мне на следующее утро, но в обычной кассе их уже не было,— вспоминает Крашенинникова. — Я тогда решила позвонить на работу своему старшему брату Эдуарду. Он был следователем и мог купить билет в военной кассе.

Но в тот день на звонок юной девушки ответил незнакомый мужской голос — это был Ростислав Павличенко, сын самой успешной женщины-снайперши. Он был коллегой брата Любови.

— Тогда он ответил мне: «Боюсь, нам придется встретиться», — вспоминает она. — А я уже знала от жены брата, что нравлюсь Ростиславу, ведь мы раньше виделись, но на тот момент у него была жена.

Тем временем в военной кассе тоже не оказалось билетов. Но Ростислав не пал духом, а пошел звонить в телефонную кабинку и начал говорить с кем-то по-украински. Оказалось, что он связывался со своей матерью. Спустя некоторое время появилась и она сама. Тогда я впервые увидела Людмилу Павличенко вживую. Узнав все подробности, она купила билет в кассе для Героев Советского Союза.

— Позже мне расскажут, что она после нашей встречи сказала своему сыну, что ему нужна такая жена, как я, — вспоминает 83-летняя пожилая женщина. — У нее не было неприязни к девушке, на которой Ростислав был женат.

Но пара так и рассталась после покупки билета для меня.

Спустя пять лет

Затем Любовь улетела в Тбилиси, а Ростислав к своей жене. Больше молодые люди не разговаривали друг с другом до тех пор, пока через пять лет всемирно известный советский снайпер не погиб.

— Я готовилась к экзамену с моей подругой, когда мы узнали грустную новость. Она была знакома с Ростиславом, поэтому поспешила позвонить ему, чтобы выразить соболезнования. Приятельница предложила мне сделать так же, — вспоминает пожилая женщина. — Тогда он мне все же предложил встретиться вновь.

К тому времени и Любовь, и Ростислав были в разводе со своими супругами, поэтому девушка согласилась на свидание. Год спустя пара повенчалась и больше не расставалась до самой смерти Ростислава.

— Я каждый год хожу проведать могилу моего покойного мужа и его матери на Новодевичьем кладбище, — делится Любовь.

С иронией отвечала на глупые вопросы

Дом на окраине Москвы, оставленный Ростиславом для Любови, тоже полон воспоминаний. Там, на стенах, рядом с картинами, написанными рукой сына Павличенко, висят фотографии его матери, держащей в руках снайперское ружье. На полках хранятся книги о советской героине, а за стеклом — подарки, которые дарили Людмиле Павличенко во время ее поездок.

— Я недавно перечитала ее автобиографию и была удивлена тому, насколько она изумительная женщина! — восклицает Любовь. — Она с такой иронией отвечала на дурацкие вопросы, которые ей могли задавать на Западе, — такие как, например, красит ли она губы. Павличенко отвечала, что это всегда было ее первым действием в окопах.

Поразила американцев

У Людмилы также много архивных фотографий эпохи Великой Отечественный войны. Они аккуратно хранятся с изображениями, которые оставила на память уехавшая в другую страну внучка Павличенко. При этом многие фотографии подписаны знаменитостями прошлой эпохи, например, Элеонорой Рузвельт.

— Когда Сталин отправил Людмилу на Запад, чтобы уговорить Вашингтон открыть второй фронт, все давали ей оружие, чтобы проверить, умеет ли она стрелять, — рассказывает Крашенинникова. — Никто не мог поверить, что эта красивая женщина умеет стрелять настолько точно. Кажется, что все мужчины Америки были в нее влюблены.

Прямая речь

Игорь Пыхалов, историк: