22-летнюю модель из Башкирии признали самой красивой девушкой Азии

"Я не могу в это поверить! Спасибо каждому, кто поддерживал меня. Не оставил без внимания. Сейчас мне нужно поспать после долгого дня и завершения конкурсной недели. Всем индийский поцелуй", - написала на своей страничке в соцсетях Илюза.