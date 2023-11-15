22-летнюю модель из Башкирии признали самой красивой девушкой Азии
22-летнюю модель из Башкирии Илюзу Исяндавлетову признали самой красивой девушкой Азии. На конкурсе в Индии она завоевала Гран-при и получила корону победительницы. Первой вице-мисс Азия стала девушка из Непала, 2-й - из ОАЭ, третьей - из Таиланда.
"Я не могу в это поверить! Спасибо каждому, кто поддерживал меня. Не оставил без внимания. Сейчас мне нужно поспать после долгого дня и завершения конкурсной недели. Всем индийский поцелуй", - написала на своей страничке в соцсетях Илюза.
Кстати, родом башкирская красавица из маленького города Сибай - оттуда же, где жили родители и проводила свои каникулы всемирно известная Ирина Шейк.
Илюза закончила Башкирский государственный педуниверситет, сейчас работает в модельном агенстве. Ранее она уже завоевала титулы "Мисс Республика - 2021", "Мисс Уфа - 2020", "1-я вице-мисс Азия - Сибирь - 2021", Miss Continental Russia - 2021 и другие.