Специальный новогодний концерт Владимира Кузьмина состоится 17 декабря в Москве

Владимир Кузьмин — один из самых ярких и талантливых представителей эпохи рока в России. Он всегда был верен своим принципам и не изменял своему уникальному стилю, благодаря чему гастроли музыканта проходят при полном аншлаге, а песни искренне и тепло принимаются не только многомилионной армией поклонников артиста, но и слушателями всех возрастов.

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Кузьмин написал более 400 композиций, и многие из них стали настоящими хитами («Когда меня ты позовешь», «Сказка в моей жизни», «Я не забуду тебя никогда» и другие). Его творчество — это целая Вселенная, пропитанная откровенностью и романтикой 90-х.

На концерте в «Известия Hall» зрителей ждет незабываемая предновогодняя атмосфера, любимые песни и, конечно же, музыкальные сюрпризы.