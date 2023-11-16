«Антипины»: судьба последних отшельников СССР

Несмотря на все блага цивилизации человека всегда тянуло обратно к природе. Современным людям порой хочется оказаться вдали от шумных, грязных городов и постоянно отвлекающих гаджетов. «Зов природы» бывает настолько силен, что некоторые готовы отказаться от жизни в комфорте. Так поступила семья Антипиных, которых называли «последними отшельниками СССР». В 1983 году советский гражданин Виктор Марцинкевич решил переехать на ПМЖ в глухую сибирскую тайгу. Компанию Виктору захотела составить его юная сожительница.

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Будущий отшельник родился в Смоленске, получил геологическое, а потом и биологическое образование. В процессе обучения он окончательно понял, что хочет жить в единении с дикой природой. Правда, о такой жизни Марцинкевич мечтал чуть ли не с детства. В юные годы он придумал страну Факторию. Её жители не знали болезней, алкоголизма и других пороков цивилизации. И всё благодаря жизни на лоне природы.

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По окончании учёбы Виктор отправился в Сибирь, по пути уничтожив паспорт как «позорную метку цивилизации».

На протяжении нескольких лет он жил в тайге один. Но зима 1982 года обещала быть аномально холодной. Виктор не был уверен, что сможет пережить её самостоятельно. По этой причине осенью он поселился в посёлке Коротково (Иркутская область) в доме одинокой многодетной женщины.

Несмотря на то, что все соседи считали Виктора гражданским мужем хозяйки жилплощади, рассказами о чудесной Фактории он «заразил» старшую падчерицу Аню. Через год выяснилось, что шестнадцатилетняя девушка беременна. И это при условии, что любитель леса за время совместного проживания успел даже взять фамилию своей гражданской жены.

В тайгу вместе с беременной Анной бежал от тюремного срока за совращение несовершеннолетней уже Виктор Антипин.

Мальчик, которого Аня родила в тайге, через некоторое время умер от простуды. Потом у пары родилась дочь. В непростое время семья с младенцем на руках смогла выжить лишь благодаря тому, что Виктор добыл олениху. В честь этого дочку Антипины назвали Оленья.

Шли годы, Виктор старел. Стало понятно, что вскоре обеспечивать семью он не сможет. Испугавшись печальной перспективы, Анна в 2002 году, пока муж был на охоте, покинула Факторию вместе с детьми (Оленьей, Витей, Мишей и Алесей).

Адаптировались лесные жители к жизни вне тайги довольно быстро. При этом Оленья, которая сменила имя на Алëну, часто навещала своего отца. Она уговаривала его покинуть Факторию, но Виктор был непреклонен. В итоге однажды девушка нашла отца мёртвым. Он заболел и умер от голода, так как не смог добыть себе еду.