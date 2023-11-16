Единственный концерт в Москве Andru Donalds, золотого голоса Enigma, 7 декабря в Crocus City Hall

Уважаемые меломаны, рады сообщить , что 7 декабря 2023 года Andru Donalds возвращается на сцену Crocus City Hall с новой программой.

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Andru Donalds — всемирно известный, популярный и талантливый участник проекта Enigma, чья карьера берет начало в 1990-х годах. В 1998-м продюсер Мишель Крету предложил Эндрю принять участие в проекте Enigma. Вместе они работали над несколькими альбомами Enigma, записав известные композиции — Seven Lives, Boum-Boum, Je T'aime Till My Dying Day, In The Shadow, In The Light, Modern Crusaders и множество других, — а также над сольными альбомами Эндрю и синглами Simple Obsession, One Night Lover и All Out Of Love, получившим международный статус платинового сингла. Композиции Enigma сочетают в себе элементы таких жанров, как нью-эйдж, поп-рок, соул, регги и энигматик.

Andru Donalds выступит в сопровождении струнного оркестра и обеспечит тем самым полное погружение в атмосферу музыкальной эйфории Enigma. В программе будут представлены многие из вышеперечисленных хитов, как новых, так и давно знакомых. Можно ни на секунду не сомневаться в том, что шоу обязательно понравится всем ценителям музыки.