Единственный концерт в Москве Andru Donalds, золотого голоса Enigma, 7 декабря в Crocus City Hall

Andru Donalds — всемирно известный, популярный и талантливый участник проекта Enigma, чья карьера берет начало в 1990-х годах. В 1998-м продюсер Мишель Крету предложил Эндрю принять участие в проекте Enigma. Вместе они работали над несколькими альбомами Enigma, записав известные композиции — Seven Lives, Boum-Boum, Je T'aime Till My Dying Day, In The Shadow, In The Light, Modern Crusaders и множество других, — а также над сольными альбомами Эндрю и синглами Simple Obsession, One Night Lover и All Out Of Love, получившим международный статус платинового сингла. Композиции Enigma сочетают в себе элементы таких жанров, как нью-эйдж, поп-рок, соул, регги и энигматик.