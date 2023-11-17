Дмитрий Завалишин: последний декабрист

Почти двести лет назад, 14 (26) декабря 1825 года, произошло восстание декабристов на Сенатской площади или попытка государственного переворота, которую предприняли в Санкт-Петербурге в междуцарствие.

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Группа дворян-единомышленников, используя гвардейские части, попыталась не допустить вступление на трон Николая I. Целью восставших было упразднить самодержавие, отменить крепостное право и изменить политические порядки, но они потерпели неудачу.

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Примечательно, что один из декабристов был связан родственными связями с Казанью. Подробнее об этом в своем дзен-канале "Записки о провинции" рассказывает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела новой истории Института истории им. Ш. Марджани АН РТ Елена Миронова.

14 (26) декабря 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге произошли события, вошедшие в историю под названием декабристское восстание. Участником "Северного общества", поднявшего восстание, был и Дмитрий Иринархович Завалишин, находившийся в это время в Казани. Он уроженец Астрахани, но с Казанью его связывали родственные отношения с местными помещиками (его мачеха Надежда Львовна владела казанским имением).

Дмитрий Иринархович Завалишин учился в Морском кадетском корпусе, где и остался преподавать. В 1822 году он отправляется в кругосветное плавание с путешественником с М.П. Лазаревым. Но по вызову императора Александра I вернулся в Россию. Здесь Завалишин хотел учредить общество, "облеченное всеми атрибутами масонства и задавшееся целью личным примером своих членов содействовать поднятию нравственности и бороться со злом всеми законными средствами".

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В 1824 году будущий декабрист К.Ф. Рылеев привлек Завалишина к участию в "Северном тайном обществе". В день восстания Завалишин прибыл в Казань в отпуск. Хотя он сам не участвовал в восстании декабристов, но его подозревали в участии в тайных обществах. Вполне возможно, он и в Казани оказался неслучайно, с целью распространения здесь влияния декабристов.

В самом конце 1825 года Завалишин был арестован, но вскоре отпущен. Однако вскрылись новые факты, и в марте 1826 года он был арестован повторно и приговорен к каторжным работам в Сибири навечно. Но затем срок был сокращен до 20 лет.

В Сибири Завалишин оставался до 1863 года. И несмотря на то, что по амнистии 1856 года декабристам было разрешено выехать куда они желают, Завалишин выбрал Читу. Здесь он начал так критиковать местную власть, что иркутский генерал-губернатор М.С. Корсаков попросил выслать его в Москву — уникальный случай, когда из Сибири выслали в центр России.