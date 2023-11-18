Английская писательница Байетт умерла в возрасте 87 лет

Английская писательница Антония Сьюзен Байетт умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на издательство Penguin Random House.

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Согласно сообщению издательства, писательница умерла дома в окружении близких родственников. В нем отметили, что Байетт была "девочкой из Шеффилда с сильной европейской чувствительностью", которая обладала поразительным умом.

Антония Сьюзен Байетт родилась в Шеффилде в 1936 году в семье адвоката и филолога. Она получила филологическое образование в Ньюнэм-колледже Кембриджского университета, колледже Брин-Мар в американском штате Пенсильвания и Соммервиль-колледже Оксфордского университета. Позднее Байетт преподавала в Лондонском университете, Центральной школе искусств и дизайна и Университетском колледже Лондона.

Первый роман писательницы "Тень солнца" (The Shadow of the Sun) был опубликован в 1964 году. Одной из самых известных работ Байетт стала "Детская книга" (The Children's Book)", вышедшая в 2009 году и попала в шорт-лист Букеровской премии.