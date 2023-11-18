Делал ли Доди Аль-Файед предложение Диане перед гибелью

Трагическая смерть принцессы Дианы и её возлюбленного Доди Аль-Файеда даже спустя много лет не даёт покоя поклонникам королевской семьи, репортёрам и многим другим. Более того, споры разгорелись особенно ярко в преддверии нового сезона исторической драмы «Корона», премьера первой части которой состоялась в минувший четверг.

© Кадр из сериала "Корона"

Первые серии сериала затронули очень интересный и интригующий факт: предложение руки и сердца, которое сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед сделал принцессе Диане незадолго до их смерти в автокатастрофе в парижском тоннеле Альма. Однако по сюжету Уэльская отказывает ему, объясняя это тем, что не готова к таким переменам в своей жизни.

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Интересно и то, что отец Доди — Мохаммед Аль-Файед считал это поворотной точкой в жизни своего сына. По его мнению, авария была спланирована с целью стереть пару с лица земли, ведь для короны помолвка принцессы могла стать губительной. Более того, многие инсайдеры подтверждали, что Диана была по-настоящему влюблена в Доди и чувствовала себя с ним особенно счастливой, что, конечно же, не могло ускользнуть от глаз королевской семьи. Журналист Ричард Кей в своей книге написал, что мир никогда не видел её настолько счастливой.

«Не могу с уверенностью ответить на вопрос, поженились бы они. Но на мой взгляд, это было вполне вероятно», — отметил Ричард.

Однако статус принцессы, безусловно, не мог предоставить ей столько свободы, чтобы её счастье продолжалось ещё много лет. За день до своей гибели она написала записку тогда ещё принцу Чарльзу с рассказом о том, что она возвращается домой, её сыновья тоже приедут в Лондон из Балморала, и она наконец-то воссоединится со своими мальчиками, но этого не случилось.

До сих пор остаётся неизвестным, действительно ли Доди и Диана хотели пожениться, но в сериале показан момент, как пара посетила ювелирный магазин, стараясь спрятаться от папарацци. К слову, также мы видим и то, что Доди купил Диане кольцо за $14 тыс. в магазине Rossi, который находится на Вандомской площади в Париже. Интересно, что в реальности дворецкий Аль-Файеда рассказал, что Доди попросил подготовить к вечеру шампанское со льдом к тому времени, как пара вернётся в квартиру.