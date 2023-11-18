Великие воины Татарии: генерал-лейтенант Сулейман Сулькевич

Российский военачальник и храбрый солдат, ставший первым премьер-министром Крымско-татарской республики. Часть 17-я

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"Реальное время" продолжает рассказывать о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление.

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Продолжаем цикл материалов рассказом о Сулеймане Сулькевиче, который сделал большую военную карьеру в Российской армии, воевал во всех войнах начала XX века, а после развала империи стал первым премьер-министром вновь образованной Татарской республики в Крыму, что сделало его врагом "белых" и "красных".

Начало службы

Сулейман Сулькевич родился в 1865 году в семье потомственных дворян польско-литовского происхождения. Как и многие другие молодые татары его круга, он выбрал судьбу военного. Первое образование Сулькевич получил в Михайловском кадетском корпусе в Воронеже, потом продолжил учебу там же, но в артиллерийском училище. После он был определен в артиллерийскую бригаду в чине подпоручика. Несколько лет Сулькевич исправно нес службу. Но поскольку молодой поручик хотел дальше учиться, то успешно сдал экзамены в Николаевскую академию Генерального штаба.

Закончив учебу в академии в 1894 году, он получил назначение начальника штаба 7-го армейского корпуса с чином капитана. С этого началась история с непременным повышением по службе и участием во многих маневрах и сборах. Сулькевич был награжден и достиг звания подполковника. Участвовал в некоторых зарубежных командировках с военно-дипломатическими целями, в том числе в Турции и Австро-Венгрии, а также успел повоевать в Китае против восставших ихэтуаней в 1900—1901 годах. В начале века он получил уже чин полковника и служил начальником штаба дивизии.

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Имперские войны

Во время русско-японской войны полковник Сулькевич воевал в составе 15-й пехотной дивизии, которая, прикрывая отход армии, отличилась в боях под Сандэпу в январе 1905 года. Но войска продолжали откатываться на север, пытаясь найти позиции для генерального сражения. Оно состоялось 6—27 февраля 1905 года под Мукденом.

Несмотря на героизм солдат и некоторых подразделений не мог спасти армию при неразберихе и бездарном командовании. В этих условиях дивизия не смогла выполнить своих боевых задач, а вследствие неверных и ошибочных маневров соседних дивизий, оказалась захваченной с фланга и была вынуждена отступать вслед за всей армией, которая потерпела жестокое поражение.

Хотя русская армия проиграла "маленькую победоносную войну", но к полковнику Сулькевичу у командования не только не было претензий, но и его действия были оценены довольно высоко — он получил ордена Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Святого Станислава 2-й степени "за отличия под огнем противника". А уже в 1906 году "за боевые отличия" он был награжден золотым оружием с надписью "За храбрость". В последующие годы Сулькевич командовал бригадой в пехотной дивизии.

В 1910 году его карьера резко пошла вверх: он был прикомандирован к Генеральному штабу с присвоением звания генерал-майора и назначен в Иркутский военный округ на должность начальника штаба округа. А уже в 1913 году вступил в командование пехотной дивизией, расквартированной в Бессарабии.

В апреле 1915 года во время Горлицкой операции его дивизия вела тяжелые бои, а позже была вынуждена прикрывать отход других частей корпуса. За умелое командование Сулькевичу присвоили звание генерал-лейтенанта и назначили заместителем командира корпуса. В блестящей аттестации было, в частности, сказано, что Сулькевич "в сложившейся боевой обстановке разбираться может, не прибегая к указаниям высшего начальства. В бою спокоен и распорядителен". Эти боевые качества были востребованы в армии, которая весь год провела в тяжелых боях и в отступлении.

Между тем в армии и без поражения были весьма сложные отношения. Генерал Сулькевич писал об этом в рапорте командующему фронтом: "..дисциплина сильно пала, появляется недоверие к начальникам, занятия вести не желают, сильное желание окончить войну, но наступать не хотят … рознь между солдатами и офицерами корпуса сглаживается медленно …солдаты читают главным образом газеты большевистского направления и из них черпают настроение…". Он понимал, что дело идет к развалу армии и распаду страны и стал задумываться о будущем, связывая его с татарами-мусульманами.

В огне красной смуты

Сразу после большевистского переворота фронты стали разваливаться и началось массовое дезертирство. Немецкие войска без сопротивления захватывали западные губернии России, включая Прибалтику и Украину.

Генерал Сулькевич понимал, что необходимо найти какую-то поддержку. Он связался с Ильясом Алкиным, руководителем Харби Шуро, созданном делегатами мусульманских военных организаций и начинает формировать из солдат-мусульман Румынского фронта 1-го особого мусульманского корпуса. Очевидно, он считал, что сможет не только сформировать, но и перебросить его в Крым или Казань для поддержки национального движения. Корпус ему собрать удалось, но при движении в Крым, он был окружен и разоружен германскими войсками. Большинство солдат предпочло вернуться на родину и получить землю, а не воевать за национальные идеалы.

Сулькевич с горсткой офицеров прибыл в Крым, где 25 июня 1918 года создал Крымское правительство, возложив на себя обязанности премьер-министра, а также министра внутренних и военных дел.

Он пытается сформировать новую республику, опираясь на крупных собственников земли и промышленников. По сути дела, он постарался установить авторитарный режим, опираясь на военную силу. В политике он придерживался национальных позиций, отстаивая независимость Крыма, чем вызвал недовольство правительства Украины и местных общественных и профсоюзных организаций. В результате его правительство было низложено германским командованием и ушло в отставку.

После перехода власти в Крыму Добровольческой армии во главе с генералом Антоном Деникиным, Сулькевич пытался убедить его дать Крыму автономию и начать формирование мусульманского корпуса, используя возвращавшихся из германского плена мусульман, но встретил резкий отказ. Под давлением Деникина Сулькевич был вынужден покинуть Крым и уехать в Баку, где стал начальником Генерального штаба формирующейся армии Азербайджана. Но новая армия не смогла оказать действенное сопротивление Советской России.