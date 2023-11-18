Он потеснил Вина Дизеля и Стэтхэма.

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Принца Уильяма признали самым сексуальным лысым мужчиной среди ныне живущих. Он потеснил на этой позиции актера Вина Дизеля.

В исследовании Reboot принимались в расчет поисковый трафик в Сети и физические характеристики.

Для составления рейтинга было рассмотрено число запросов о поиске обнаженных снимков знаменитостей, пишет The Mirror.

Отобрав наиболее популярных медийных мужчин, исследователи проанализировали их рост, соответствие внешности «золотому сечению» и личный капитал.

Отдельным пунктом стал «фактор блеска» — степень сияния кожи головы каждого лысого кандидата. Рассмотрели и частоту голоса потенциальных участников рейтинга. Предполагаемым идеалом по этому критерию являются 96 герц, что немного ниже среднего показателя в мире.

В итоге с большим отрывом лидировал принц Уэльский. В Reboot ему отвели 9,88 балла. Прошлогодний победитель Вин Дизель отстал от Уильяма почти на балл, набрав 8,81 балла. Замкнул тройку лидеров Джейсон Стэтхэм (8,51).

В рейтинг также включили Сэмюэла Л. Джексона, Джеффа Безоса и Майкла Джордана. Дуэйн «Скала» Джонсон оказался лишь на седьмой строчке, а его соседом стал известный по сериалу «Мыслить как преступник» Шемар Мур.

Последние места заняли баскетболист Шакил О’Нил и звезда сериала «Все ненавидят Криса» Терри Крюс. Многие актеры в топ 10 попали не в первый раз.