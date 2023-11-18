Был ли адмирал Колчак британским агентом

Ровно 105 лет назад, 18 ноября 1918 года, в городе Омске произошёл государственный переворот. Белые офицеры свергли Директорию – объединённое антибольшевистское правительство, претендовавшее на «всероссийскую власть». Вместо Директории на огромном пространстве от Урала до Дальнего Востока установилась единоличная власть адмирала Александра Васильевича Колчака…

© Нижегородская правда

О Колчаке я много писал на страницах нашего издания. Публиковал его биографию полярного исследователя дореволюционной России и хорошего специалиста по морскому минному делу. Писал и о том, что реально Колчак по своему развитию так и остался на уровне полярника и старшего офицера-минёра, но вот роль командующего Черноморским флотом он уже явно не тянул. И тем более Колчак оказался никудышным вождём белого движения, которое под его руководством рухнуло буквально в течение одного года…

Видео дня

Сегодня же я хочу остановиться на другой проблеме, а именно – на давнем споре историков о том, сотрудничал ли Колчак с британскими спецслужбами. И если сотрудничал, насколько глубоко простиралось это сотрудничество?

Люди, которые симпатизируют адмиралу, категорически это отрицают. Так, доктор исторических наук, профессор Владимир Хандорин в этой связи утверждает: «Англичанам Колчак симпатизировал только как моряк, ведь Британский флот был образцом для подражания в мире. Но говорить о его вербовке нет оснований.

«Вербовка Колчака» – это легенда, циркулирующая в прокоммунистической публицистике, и не более того»…

В распоряжении короля Англии

Однако профессор, мягко говоря, лукавит. Серьёзные оппоненты никогда не говорили о Колчаке как о конкретно завербованном британском шпионе. Речь идёт несколько о другом – Колчак вполне мог быть удобным политическим инструментом в руках Британии. А для этого не обязательно было его прямо вербовать как секретного сотрудника… Кстати, впервые на более чем тесное сотрудничество адмирала с британцами указали вовсе не большевики, сочинившие про Колчака в годы гражданской войны известную частушку:

Мундир английский,

Погон российский,

Табак японский.

Правитель Омский…

Первым об этом в 1920 году сообщил бывший командующий силами интервентов в Сибири и на Дальнем Востоке французский генерал Морис Жанен – в докладе своему правительству. Говоря о событиях 1918 года, генерал указал: «Англичане вместе с группой русских офицеров-монархистов организовали государственный переворот, последствия которого оказались гибельными для Сибири». Были об этом и другие свидетельства, но очень косвенные. Попробуем со всем этим разобраться…

Начнём с общеизвестного факта, который не оспаривают даже поклонники адмирала – его официальном поступлении на военную службу к англичанам. Случилось это сразу после Октябрьской революции 1917 года и прихода к власти большевиков, которые немедленно приступили к переговорам с Германией с целью вывести Россию из Первой мировой войны. В это время адмирал Колчак по поручению Временного правительства находился в США. После большевистской революции он решил не возвращаться в Россию, чтобы лично продолжить войну с немцами, только на сей раз в составе британской армии.

В конце 1917 года он обратился к англичанам с такими словами: «Я всецело предоставляю себя в распоряжение правительства Его Величества короля Англии». 30 декабря 1917 года британское правительство официально удовлетворило просьбу Колчака, а вскоре ему приказали выдвигаться на Месопотамский фронт.

Интересное назначение – боевого адмирала, опытного военного моряка посылают даже не на второсортный, а на третьесортный фронт Первой мировой войны, причём сугубо сухопутный! Там, в районе Багдада и северного Ирана, британцы воевали с германскими союзниками турками, и воевали довольно вяло.

Думаю, что самую убедительную версию колчаковского назначения в эту богом забытую дыру выдвинул британский историк Питер Флеминг в книге «Судьба адмирала Колчака»:

«В Лондоне приняли решение отправить из Багдада на Кавказ военную миссию под руководством генерала Денстервила. Отряд англичан под командованием Денстервила должен был взаимодействовать с маленьким, но отважным русским контингентом в Северной Персии, отказавшейся признавать Брестское перемирие. Вполне вероятно, Колчаку отводилась некая роль в этом смелом предприятии, главной целью которого было не дать туркам захватить контроль над бакинскими нефтяными скважинами…».

Проще говоря, Колчаку предназначалась роль вождя марионеточного прикаспийского антибольшевистского правительства, которое должно было пригласить британцев в Баку «для защиты» нефтяных промыслов от «германо-турецких захватчиков».

Однако по пути в Месопотамию, в Сингапуре, планы англичан неожиданно изменились – Колчаку было велено изменить маршрут и отправляться на Дальний Восток. Официальный повод – просьба бывшего посла Российской империи в Китае князя Кудашева к британским властям задействовать адмирала для антибольшевистской акции в районе Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД)…

«Он должен хранить молчание о связях с нами»

Эта дорога, проходившая через китайскую Маньчжурию от Забайкалья до Владивостока, считалась в те времена фактически территорией России, а главный город КВЖД Харбин – вообще был чисто русским по своему населению. Здесь при поддержке западных союзников и формировались первые белые отряды для похода на советскую Сибирь.

Нынешние поклонники адмирала утверждают, что с направлением на Дальний Восток якобы и закончилась его британская служба, так толком и не начавшись – мол, дальше он служил только русскому белому делу. Однако…Несколько лет назад в Париже состоялся аукцион по распродаже личного архива Колчака, сохранившегося в семье вдовы адмирала Софьи Фёдоровны и её потомков. В числе проданных лотов было также письмо, собственноручно написанное Колчаком. В нём, в частности, говорилось:

«Я доехал до Сингапура, откуда английское правительство вернуло меня в Пекин и даже в Маньчжурию для работы по организации вооружённой силы борьбы с большевизмом».

То есть, речь шла об очередной британской акции с прямым участием адмирала, только на сей раз в районе КВЖД! А вот что об этом написал историк Флеминг, который опирался на британские архивы:

«В определённом смысле Колчак направлялся в Маньчжурию как британский агент, как креатура, соответствующая английским интересам… Примечательно, что союзническим представителям, находившимся там, было рекомендовано не афишировать связи русского адмирала с союзниками вообще и с Англией особенно. Когда позднее корреспондент «Daily Mail» передал в свою газету интервью с Колчаком, в котором адмирал «недипломатично» заявил, что прибыл в Маньчжурию по указанию британского военного министерства, последовало внушение: шеф военной разведки приказал своему агенту в Маньчжурии – капитану Л. Стевени немедленно «разъяснить адмиралу, что было бы весьма желательно, чтобы он хранил молчание о его связях с нами».

В мае 1918 года Колчак прибыл в Харбин. Его ввели в состав правления и назначили главным инспектором охранной стражи КВЖД, с одновременным руководством всеми здешними русскими вооружёнными силами. Адмирал должен был объединить их, чтобы начать вторжение в Сибирь для свержения советской власти – с прицелом на полный захват власти в России и возвращения страны на фронты Первой мировой войны на стороне западных союзников.

Однако ничего у Колчака не вышло. Дело в том, что самой влиятельной силой в Харбине был казачий атаман Григорий Семёнов со своим «Особым Маньчжурским отрядом», за которым стояли японские деньги и японские интересы, которые расходились с интересами Британии. На этой почве оба «белых вождя» и разругались между собой. Всё закончилось истерикой адмирала, который в конце июня 18-го года уехал из Маньчжурии в Японию, чтобы пожаловаться японским властям на строптивого атамана. И пока он жаловался, в России восстал антисоветски настроенный чехословацкий корпус, который сверг красную власть от Волги до Владивостока…

«Лучший русский для наших целей»

На всей этой территории образовался ряд антибольшевистских правительств, которые в сентябре 1918 года объединились под властью эсеровской Директории со столицей в Омске. По всей видимости, именно в это время у британцев появились новые планы насчёт адмирала – во всяком случае глава британской военной миссии на Дальнем Востоке генерал Альфред Нокс написал в Лондон следующее: «Нет никаких сомнений, что Колчак является лучшим русским для осуществления наших целей».

Осенью Колчак выехал из Японии в Россию. Официально – чтобы через Сибирь пробраться на юг страны для вступления в белую армию генерала Антона Деникина. Однако при этом адмирал ехал в поезде, где в это же время находились британские солдаты из 25-го батальона Мидллсекского полка во главе с полковником Джоном Уордом. Случайно, как любит выражаться телеведущий Дмитрий Киселёв? Очевидно, что нет. В Омске члены Директории предложили Колчаку должность военного министра – по некоторым данным, аккурат после того, как полковник Уорд провёл с этими людьми особые беседы, на которых они, видимо, и дали согласие взять адмирала в своё правительство. Британцы, по свидетельству Питера Флеминга, всё время находились рядом, словно преторианская гвардия при своём императоре. Да и сам адмирал щеголял в английском френче, хотя с русским погонами…

Формально во главе заговорщиков, задумавших свернуть «слабую» эсеровскую власть, стояли офицеры-монархисты, мечтавшие о сильной диктаторской руке во главе белого движения. А поставили они на Колчака, видимо, потому, что британцы изначально готовили адмирала на эту роль через министерскую должность в Директории. Примечательно, что в канун переворота в Омск (по словам Флеминга) прибыли два офицера британской разведки – полковник Нилсон и капитан Стевени, хорошо говорившие по-русски. Оба разведчика проживали рядом с Колчаком и регулярно ходили на какие-то тайные встречи. Предполагаю, что именно они и организовали заговор против Директории руками монархистов. Правда, Питер Флеминг в своей книге сомневается в этой версии. Впрочем, нет у него и убедительных доказательств её опровержения…

Дальнейшее известно. 18 ноября члены Директории были арестованы и высланы из России. А ставший в результате переворота Верховным правителем адмирал Колчак весной 1919 года попытался наступать на красную Москву. Любопытно, но англичане, в отличие от других союзников-интервентов, поставляли ему оружие совершенно бесплатно. Неужто британцы делали это в силу некоего альтруизма? Очень сомнительно – более меркантильную нацию ещё поискать надо! Отсюда вывод – Колчак им что-то пообещал после своей победы и явно за счёт национальных и иных интересов России. Но его наступление провалилось, и летом 1919 года британцы фактически отказались от адмирала, поставив на других белых вождей – Деникина и Врангеля. Через полгода власть Колчака рухнула, сам он попал в плен к красным и был расстрелян…