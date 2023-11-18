«А что это вы тут делаете, а?»: судьба мальчика с сачком

Славик Царев - это имя, знакомое каждому советскому зрителю. Его роль мальчика с сачком в комедии Элема Климова "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён" стала одной из самых узнаваемых в советском кино. Однако, судьба этого талантливого актёра сложилась трагично.

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Славик Царев родился в 1951 году в деревне в окрестностях Москвы. Его родители были простыми работягами. Мальчик попал в кино случайно, когда режиссёр Элем Климов заметил его в троллейбусе. Комичная внешность Царева так понравилась Климову, что он прописал для него отдельную роль в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён". Эта небольшая роль мальчика с сачком с коронной фразой «А что это вы тут делаете, а?» стала настоящим шедевром комедийного жанра.

Вскоре после этого Царев снялся ещё в двух фильмах: "Андрей Рублёв" Андрея Тарковского и "Ташкент - город хлебный". В этих картинах он также сыграл небольшие, но запоминающиеся роли.

Казалось, что у Славика Царева большое будущее в кино. Однако, его жизнь сложилась иначе. После окончания школы он не получил образования и отправился служить на флот. Вернувшись домой, он работал на разных неквалифицированных работах, часто менял их и злоупотреблял алкоголем.

В 1977 году Царев женился на девушке по имени Людмила. У них родилась дочь. Однако, из-за алкоголизма актёра семья распалась. В 1990-х годах Царев снова женился. Его вторая жена, Людмила, была инвалидом. Славик окружил её заботой и любовью.

В 2001 году появились слухи о смерти Царева. Однако, они оказались преувеличенными. Бывший актёр был жив, но продолжал вести неблагополучный образ жизни.