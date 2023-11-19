Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная»

На 72-м международном конкурсе «Мисс Вселенная» победу одержала представительница Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд. Финал конкурса состоялся в Сальвадоре.
До этого победительница «Мисс Россия» Маргарита Голубева показала платье для конкурса «Мисс Вселенная». Голубевой 22 года, она родилась в Санкт-Петербурге. Девушка позировала в пышном белом платье с кокошником. Как уточняется, оно украшено белоснежным кружевом и полудрагоценными камнями.
«Мисс Россия — 2022» и участница «Мисс Вселенная» Анна Линникова также рассказывала о предстоящей свадьбе с возлюбленным американским комиком Джексоном Хинклом. Он сделал Линниковой предложение руки и сердца, подарив бриллиантовое кольцо.