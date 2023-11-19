Стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Вселенная»

До этого победительница «Мисс Россия» Маргарита Голубева показала платье для конкурса «Мисс Вселенная». Голубевой 22 года, она родилась в Санкт-Петербурге. Девушка позировала в пышном белом платье с кокошником. Как уточняется, оно украшено белоснежным кружевом и полудрагоценными камнями.