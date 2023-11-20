Чем прославился главный киллер России 1990-х Саша Солдат

Из исправительной колонии строгого режима в поселке Монино (Тверская область) освободился Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат — легендарный киллер Орехово-медведковского организованного преступного сообщества (ОПС). По трем приговорам он отсидел от звонка до звонка в общей сложности 24 года. На счету бывшего морпеха Пустовалова — 25 доказанных убийств: он отправлял на тот свет бандитов и криминальных авторитетов, а самой известной его целью стал Александр Солоник (Саша Македонский), еще один знаменитый ликвидатор из 1990-х. Историю Саши Солдата и его преступлений, которые навсегда вошли в криминальную историю современной России, изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

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5 августа 1995 года, около 19:00. Тверская улица в Москве. Знаменитый ресторан «Арагви» полон посетителей — особенно много их на открытой площадке, прямо напротив которой находится здание мэрии столицы. Среди тех, кто наслаждается грузинской кухней летним вечером — четверо мужчин в дорогой одежде, которые ничем не выделяются среди других гостей заведения.

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Трое из них — лидеры Ассирийской организованной преступной группировки (ОПГ) Бид-Жамо, Лазарев и Уткин, который пригласил еще и своего знакомого. Криминальные авторитеты обсуждают очередное удачное дело: накануне они отобрали дорогой автомобиль у одного из московских предпринимателей и весьма довольны этим.

Внезапно их непринужденную беседу прерывают выстрелы — и все трое падают замертво. Их четвертый спутник чудом остается жив. В ресторане начинается паника: гости кричат и разбегаются, что позволяет киллеру скрыться в суматохе. Петляя, он доходит до дома №15 на Большой Дмитровке — одного из зданий Генпрокуратуры — и, оглядевшись, бросает пистолет в решетку ливневой канализации.

Авторитеты, тела которых остывают в «Арагви», не знали, что отобрали автомобиль у коммерсанта, находившегося под крышей грозного Орехово-медведковского ОПС. А человеком, который оборвал их трапезу, был Александр Пустовалов по кличке Саша Солдат, которому суждено было стать одним из самых знаменитых киллеров лихих 1990-х.

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Александр Пустовалов родился 25 сентября 1973 года в Москве, но до семи лет вместе с родителями жил в Ираке, где по контракту работал его отец. Только к 1980 году семья вернулась в Москву, где мальчик и пошел в школу — там он стал любимцем и учителей, и одноклассников.

Все отмечали его веселый, легкий нрав, подвижность и темпераментность. Одновременно Пустовалов ходил в музыкальную школу, по классу фортепьяно (говорят, что он до сих пор умеет играть достаточно сложные композиции), и занимался в разных спортивных секциях, но предпочтения в конце концов стал отдавать дзюдо.

Особыми талантами в спортивных единоборствах Александр не блистал, но занятия не прошли даром — он получил первый взрослый разряд

После восьмого класса, в 1988 году, Пустовалов поступил в среднее профессионально-техническое училище (СПТУ) и стал учиться на слесаря механосборочных работ.

Юноша мог бы перейти в девятый класс, но в тот момент, с началом перестройки, в его семье стало сложно с деньгами, и лишние рабочие руки были очень нужны. После училища Александр устроился в Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева и работал там до самого призыва в армию.

Любопытно, что характеристика Пустовалова из центра Хруничева — одна из самых восторженных в уголовном деле

Согласно ей, Александр проявил себя активным, грамотным специалистом, сменно-суточные задания выполнял на 110-120 процентов, демонстрировал творческий подход, а также пользовался уважением и любовью в трудовом коллективе.

Тут важно понимать: рабочие таких секретных предприятий, как центр Хруничева, всегда проходили тщательную проверку в органах государственной безопасности — то есть власти считали Пустовалова абсолютно надежным, идейно выдержанным и морально устойчивым человеком.

Закаленный в боях

Личные качества Александра высоко оценили и в армии, куда он отправился служить по призыву: молодой человек сразу же попал в элитное подразделение, 810-ю отдельную гвардейскую бригаду Морской пехоты Военно-морского флота (ВМФ) СССР (позже — России).

В уголовном деле есть копия его военно-учетной карточки — из нее следует, что Пустовалов был отличным бойцом, окончил специальный учебный центр морской пехоты «Сатурн» с отличием и за период срочной службы вырос от рядового до старшины, заместителя командира взвода связи.

Причем в то время получить звание старшины для срочника было признанием особых заслуг — обычно потолком для большинства было звание старшего сержанта

Пустовалов заслужил его напряженной службой: только за первый год в армии он выполнил 32 прыжка с парашютом и был награжден нагрудным знаком «Парашютист-отличник».

Кроме того, Александр прошел спецподготовку в рамках комплекса рукопашного боя для штурмовых подразделений, спецподготовку по парашютному и морскому десантированию в сложных условиях, многократно принимал участие в десантировании с моря и подтвердил разряд по дзюдо, полученный еще на «гражданке».

Официальная история 810-й бригады гласит, что в годы службы Пустовалова (осень 1991-осень 1993 года) она принимала участие исключительно в миротворческих операциях в Закавказье, в зоне армяно-азербайджанского и грузино-абхазского конфликтов.

Но Пустовалов был совсем в других местах: летом 1992 года он — тогда еще младший сержант — был контужен в Тирасполе (Приднестровье), когда в БТР с его отделением попал снаряд. Несмотря на это, боец продолжил выполнение боевой задачи.

За свое мужество Александр мог бы рассчитывать на орден Красной Звезды или медаль «За отвагу»

Но проблема была в том, что официально в ходе того конфликта на стороне Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выступали только добровольцы. Формально в Тирасполе летом 1992 года российских войск (а тем более, элитных десантно-штурмовых батальонов) просто не было.

Именно по этой причине никто из военнослужащих (а тем более, срочников) не получал госнаграды за выполнение боевых задач в регионе. Однако за свою контузию Пустовалов все же был поощрен присвоением очередного воинского звания «сержант» и отпуском на Родину длительностью десять суток, не считая дороги. Именно во время этого отпуска, осенью 1992 года, у Александра состоялась встреча, предопределившая всю его дальнейшую судьбу.

«Слабость ему не знакома»

Сам Пустовалов на допросе в 2000 году рассказывал, что он оказался в одном из кафе столичного района Фили, где принял участие в драке и за считаные секунды одолел противников. Именно в тот момент на него обратили внимание другие посетители — и предложили ему работу. Но Александр сказал, что служит в армии — и тогда эти посетители оставили ему свои контакты.

Они предложили молодому человеку связаться с ними уже после демобилизации, гарантируя и трудоустройство, и хорошую зарплату. Как позже выяснится, свидетелями драки с участием Пустовалова стали участники Орехово-медведковского ОПС, которые отмечали в том кафе какой-то праздник.

Любопытно, что, по данным следствия, это ОПС — одно из самых мощных в 1990-е — сформируется только в 1994 году. Но по словам и Пустовалова, и других людей, работать на оргпреступное сообщество им предлагали гораздо раньше. Между тем, вернувшись из отпуска, Александр продолжил службу в морской пехоте, причем достаточно активно.

Его тренировки продолжались до самой демобилизации — за успехи в боевой подготовке ему сначала присвоили звание старшего сержанта, а перед дембелем — старшины. Причем в то время старшин в морской пехоте можно было пересчитать по пальцам одной руки: фактически, это было предложение о дальнейшей службе. Однако Пустовалов отказался.

Осенью 1993 года он вернулся в Москву и вспомнил о телефонах, которые год назад ему оставили в кафе

Свидетели той драки свели бывшего морпеха с Сергеем Буториным (Ося), одним из лидеров Орехово-медведковского ОПС — и тот сразу же сделал Александра своим телохранителем с зарплатой в 300 долларов, очень хорошей по московским меркам того времени.

Все отмечали, что после службы Пустовалов сильно изменился — возмужал и стал более суровым. Но при этом он по-прежнему уважал родителей, беспрекословно подчинялся старшим по иерархии в ОПС, но требовал категорического подчинения от младших по положению, причем не взирая на их возраст.

Испытуемый характеризует себя общительным, раздражительным, злопамятным. Формирование своей жизненной позиции связывает с влиянием трудов Ницше. Сам признает, что не готов идти на компромиссы, а вопросы предпочитает решать с применением силы. С бравадой утверждает, что проявление слабости — удел слабых, и ему такое чувство не знакомо Из заключения судебной психолого-психиатрической комиссии Государственного научного центра (ГНЦ) судебной и социальной психиатрии имени Сербского в отношении Александра Пустовалова

Из Мальчика в Солдаты

Начало карьеры Александра Пустовалова в Орехово-медведковском ОПС изучено мало: известно лишь, что в первое время у него была кличка Саша Мальчик — чтобы не путать его с другими ликвидаторами по кличке Солдат, бойцом СОБР Владиславом Макаровым и старшим лейтенантом МВД Алексеем Шерстобитовым.

Но эта кличка самому Александру не нравилась, и он убедил окружающих так его не называть. Правда, и Солдатом, как он хотел, его стали называть не сразу: в первых оперативных рапортах уголовного розыска о деятельности Орехово-медведковского ОПС Пустовалов проходил или как Саша Мальчик, или как «лицо, кличка которого не определена».

В начале 1994 года я познакомился с Буториным, одним из руководителей группировки, и с того дня стал работать его личным телохранителем. В мои обязанности входило физическое устранение граждан Из допроса Александра Пустовалова. 22 ноября 1999 года

Позже, на других допросах Пустовалов много раз повторит эти слова — «в мои рабочие обязанности входило уничтожение людей в интересах группировки». Между тем вскоре после начала работы на ореховских Пустовалов стал жить со своей знакомой: зарплата позволяла ему снять квартиру и съехать от матери.

В то же время его роль в бригаде ликвидаторов постепенно росла: ореховские очень ценили силу Александра и строгое соблюдение им иерархии внутри ОПС. Формально первыми, кого ликвидировал Пустовалов, стали те самые авторитеты ассирийской ОПГ Бид-Жамо, Лазарев и Уткин из ресторана «Арагви». Однако, судя по многим косвенным признакам, это было далеко не первое преступление, совершенное Пустоваловым.

Как бы то ни было, следующей целью ликвидатора стал участник Коптевской ОПГ по фамилии Кутепов. Строго говоря, Александру отводилась роль наблюдателя: устранять Кутепова, вступившего в конфликт с коптевскими, должны были они сами.

Преступление готовилось 13 февраля 1996 года на Малой Черкизовской улице — и в какой-то момент Пустовалов к своему удивлению заметил, что коптевские, которые следили за Кутеповым, просто собрались и уехали, оставив цель в одиночестве. Тогда Александр вместе с подельником «выполнил их работу», отправив бандита на тот свет выстрелами в спину и в голову.

Кровавый путь

В июле 1996 года Пустовалов ликвидировал участника Орехово-медведковского ОПС по фамилии Горюшкин — тот выполнял в группировке роль контролера, но стал злоупотреблять наркотиками.

Задолго до этого на общем собрании бригады было решено, что наркотики никто не употребляет, за ослушание — расправа, — Из показаний Александра Пустовалова на суде

Горюшкина уже связанным привезли в лес в районе деревни Грязь (Одинцовский район Подмосковья), где Пустовалов сначала задушил его, а затем полоснул по горлу кухонным ножом.

В августе того же года Саша Солдат участвовал в подготовке расправы над молодым москвичом Степановым. Тот был очень важным свидетелем по делу о нападении на торговца антиквариатом и указал на братьев Буториных — лидеров ореховских — как на лиц, причастных к преступлению. Чтобы развалить дело, Ося приказал ликвидировать свидетеля.

Киллеры несколько суток, сменяя друг друга, следили за квартирой Степанова на Астрадамской улице

Но сама расправа, по словам Пустовалова, была совершена не в его смену. Молодой человек 26 августа вышел в магазин — и по пути по нему открыли огонь: выстрелы оказались летальными. Братьев Буториных по тому делу, к слову, все-таки осудили, но без показаний ключевого свидетеля позиция обвинения пошатнулась и их сроки оказались не столь значительными.

Новой целью Пустовалова стал еще один ореховский контролер по фамилии Мещенко, нарушивший правила ОПС: Пустовалов задушил его в квартире в районе Матвеевское, а затем разрезал на части и вывез останки в Одинцовский район Подмосковья.

Затем, 3 октября 1996 года, на улице Толбухина в Москве Пустовалов с подельниками открыл огонь и отправил на тот свет активных бойцов Кунцевской ОПГ Скворцова, Панина и Калигина — ореховские формально вынесли им приговор за грубость на встрече с одним из участников ОПС.

На деле же расправа была демонстративной — ради удара по конкурентам

Еще один приговор ореховские вынесли бывшему участнику Голицынской ОПГ по кличке Гаврила. Тот переметнулся к братьям Буториным, но его заподозрили в том, что он играет роль двойного агента. Тогда Пустовалов задушил связанного Гаврилу в лесу около санатория «Липки» в Одинцовском районе Подмосковья.

«У меня железные нервы»

Выполнять свои рабочие «обязанности» Александр Пустовалов продолжил и в 1997 году, причем его зарплата сильно выросла: он стал получать до пяти тысяч долларов в месяц, став одним из самых высокооплачиваемых участников Орехово-медведковского ОПС.

В феврале 1997 года около столичного ресторана «Санта-Фе» он открыл огонь по коммерсанту Кюльбякову — тот взял крупную сумму денег у лидера ореховских Буторина для оформления загранпаспортов на подложные фамилии для участников ОПС. Однако Кюльбяков слишком затянул с выполнением заказа, и Саша Солдат десятью выстрелами лишил его жизни, когда коммерсант выходил из любимого ресторана.

Остановить киллера попытался охранник бизнесмена, но был ранен в голову и в живот

Год спустя, в январе 1998-го, большие проблемы возникли у двоих участников Орехово-медведковского ОПС, Виноградова и Гришкова. Те, ликвидируя очередного конкурента, умудрились выпустить автоматную очередь по трамваю, который проезжал мимо — несколько пассажиров были ранены и возникшая шумиха могла навредить группировке.

Тогда Виноградова и Гришкова спрятали в частном доме, который специально для этого арендовали в районе озера Круглое под Солнечногорском. Но незадачливые ликвидаторы не знали, что в доме установлена прослушка: именно при помощи нее лидеры ОПС выяснили, что оба киллера употребляют наркотики, тем самым нарушая строжайший запрет.

Впрочем, как выяснится позже, настоящая причина была иной: бандиты хотели отойти от дел, но знали слишком много. Тогда им вынесли приговор: Виноградова и Гришкова расстреляли в том доме, где они прятались, а Пустовалов в подвале разрезал их тела на части и упаковал в сумки.

Во всей бригаде только у меня железные нервы — больше никто на это [разрезание на части] не подписался, — Александр Пустовалов — на допросе

Несколько дней спустя в том же доме ликвидировали бригадира ОПС по фамилии Курбанов — тот рвался к власти и задумал избавиться от Оси. Но тот узнал об этом, поскольку квартира Курбанова прослушивалась: в итоге бригадира застрелили, а Пустовалов разрезал его тело на части и ради эксперимента сжег останки в камине дома.

Киллер против киллера

В начале того же 1998 года Александра Пустовалова, который не успел нигде засветиться как киллер, объявили в розыск — на даче его жены Юлии в Одинцове оперативники нашли крупный арсенал. Женщину арестовали, отправили в СИЗО, и она дала показания на гражданского мужа, отношения с которым к тому моменту у нее уже расстроились.

Я получал по пять тысяч долларов в месяц, а она просто хотела жить на эти деньги, не замечая, чем я занимаюсь, — Из показаний Александра Пустовалова

К слову, Юлия 15 декабря 1998 года была осуждена по статье 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ — ее можно считать очередной пострадавшей в деле Саши Солдата.

Между тем его самого после обнаружения арсенала объявили в розыск, хоть и негласный. Об этом узнали ореховские и попытались спрятать одного из своих лучших киллеров. Однако еще до этого момента Пустовалов успел совершить, пожалуй, свою самую известную расправу, целью которой стал другой знаменитый киллер 1990-х, Александр Солоник (Саша Македонский).

Солоник бежал из СИЗО «Матросская Тишина» в Москве, а затем перебрался в Грецию

Там он обосновался вместе со своей возлюбленной, финалисткой конкурса красоты «Мисс Россия-96» Светланой Котовой. Но в 1997 году лидеры Орехово-медведковского ОПС, на которое раньше работал Солоник, решили избавиться от него. При прослушке виллы киллера Сергей Буторин услышал, что ликвидатор задумал «валить» главарей группировки.

Тогда, в феврале 1998-го, в Грецию отправилась команда ликвидаторов во главе с Александром Пустоваловым. Они пригласили Солоника вместе с Котовой в гости на местную виллу Буторина — и Пустовалов с порога напал на них.

Он задушил Солоника заранее приготовленной веревкой, а его подругу — руками

Тело Солоника ликвидаторы выбросили на улицу, а Котовой — разрезали на части и разбросали по кустам. Вскоре после того, как Пустовалов вернулся в Россию, его стали искать и он залег на дно. План следующего преступления — ликвидации соучредителя развлекательного центра «Арлекино» Черкасова, который отказался платить ОПС за «крышу» — Саша Солдат лишь разрабатывал.

В итоге покушение совершили другие люди. 22 сентября 1998 года на Остоженке ранения получили сам Черкасов и два его помощника-охранника. Но для водителя коммерсанта то нападение оказалось летальным. Причем киллеры передвигались на специально купленной для этого дела «восьмерке», которую оформили на молодого участника ОПС.

Милиция очень быстро вышла на него — и тогда ореховские спрятали бандита вместе с его женой на арендованной даче. Позже от обоих избавились по соображениям безопасности — на тот момент со свадьбы молодых людей прошло меньше полугода. Эта расправа ярко иллюстрирует нравы внутри Орехово-медведковского ОПС.

То преступление не инкриминировалось Пустовалову, но к тому моменту у него уже хватало других обвинений. Формально его разыскивали за незаконное хранение оружия, расправу над одним из участников группировки, о которой стало известно правоохранительным органам, и ряд других преступлений. 19 ноября 1999 года, когда Пустовалов шел в гости к маме, он попал в засаду оперативников и был задержан.

Адвокатские тайны

На первом же допросе после задержания Пустовалов стал давать показания, признаваясь во всем, в чем его уличали. Первое время о деятельности других участников банды он ничего не рассказывал, отделываясь фразами «не помню кто» или «не обратил внимания». Однако позже он все же стал давать развернутые показания, указывая на всех.

Именно они во многом позволили собрать убедительные доказательства вины лидеров Орехово-медведковского ОПС, включая братьев Буториных и Дмитрия Белкина (Белок). Кроме того, Пустовалов стал свидетелем по делам киллера Макарова (он до сих пор находится в розыске), Игоря Сосновского (Чипит) и Сергея Фролова (Болтон) — оба позже были осуждены.

Любопытно, что при участии самого Пустовалова ореховские создали собственное адвокатское бюро, в котором работали юристы, преданные ОПС

Именно они формально должны были бросаться на защиту любого участника группировки, но на деле несколько лет занимались сбором данных, известных правоохранительным органам и необходимых лидерам ореховских.

Зная это, Саша Солдат сразу после задержания отказался от услуг этого адвокатского бюро, что позволило милиции собрать убедительные доказательства против ореховских, а самому Пустовалову — избежать пожизненного срока, а возможно, и остаться в живых.

К слову, ореховские адвокаты на процессах против участников ОПС не раз попадались на фальсификации доказательств. Например, они предоставили в суд фотографию одного из обвиняемых, якобы сделанную в Воронеже, хотя в тот день, по данным следствия, этот участник ОПС совершил покушение в Москве.

Однако проведенная экспертиза быстро показала, что фотография — подделка: дату на ней дорисовали в одном из графических редакторов, причем очень грубо.

В другом случае адвокаты утверждали, что обвиняемый в расправе участник Орехово-медведковского ОПС в день преступления проходил лечение в одной из больниц Калуги

Юристы даже предоставили в суд заверенные копии платежных документов. Но они не учли, что в кассовой книге этой больницы плательщиком и получателем услуг значился совсем другой человек — а подделать эти данные защита не сообразила. В итоге это алиби также оказалось разрушенным.

Те из ореховских, интересы которых представляли члены собственной адвокатской конторы группировки, получили пожизненные сроки — и сейчас, сменив защитников, пытаются добиться пересмотра решения судов.

Сроки на тысячу лет

19 мая 2004 года по делу Александра Пустовалова и других участников Орехово-медведковского ОПС был оглашен первый приговор. Суд ради безопасности участников процесса проходил в закрытом режиме, причем судья работал вместе с народными заседателями — процесс стал едва ли не последним в Москве по такой схеме.

При этом подсудимые требовали суда присяжных — но в тот год он работал лишь в четырех регионах России, а Москва не входила в их число. Да и после суды с присяжными стали провалом для ореховских: вердикты на них повсеместно были суровее, чем можно было ожидать.

По первому приговору Саша Солдат получил 22 года лишения свободы за 11 преступлений, которые стали летальными для 19 человек, а еще двое получили ранения. Кроме того, киллера признали виновным в бандитизме и причинении легкого вреда здоровью — он умышленно стрелял в свидетеля, но не собирался лишать его жизни.

Все действия Пустовалова были квалифицированы, как совершенные из корыстных побуждений. Второй приговор ликвидатору вынесли 17 августа 2005 года — его вновь признали виновным в бандитизме, а также в расправе над киллером Солоником и его подругой Котовой.

Общий срок Саши Солдата увеличился до 23 лет лишения свободы

А 15 декабря 2016 года приговором Одинцовского городского суда Московской области за четыре расправы, совершенные в регионе еще в 1995 году, общий срок Пустовалова увеличили до 24 лет лишения свободы. Таким образом всего на счету Саши Солдата — как минимум 25 жизней.

Между тем с самого момента задержания Александр Пустовалов показал, что он — целеустремленный человек. Ликвидатор ни разу не отказался от своих показаний, хотя регулярно получал (и, вполне вероятно, получает до сих пор) угрозы.

Именно эти показания во многом позволили вынести 13 приговоров участникам Орехово-медведковского ОПС

Не считая четырех пожизненных, общий срок лишения свободы по ним превысил тысячу лет. А Пустовалов, оказавшись в колонии, стал работать слесарем механосборочных работ, погашая назначенные судом иски — причем работал он на совесть. Его 24 года за решеткой истекли 18 ноября 2023 года, и в минувшую субботу он вышел на свободу под административный надзор.

В новую жизнь

Еще перед выходом на свободу Александр Пустовалов попросил, чтобы его освобождение держали в секрете и «избавили его от назойливого внимания журналистов». О том же просили и следователи по делу участников Орехово-медведковского ОПС.

Те, кто выходят на свободу, искупили свою вину, остепенились и все поняли. Оставьте их в покое — они больше ни для кого не представляют угрозы, —Один из следователей по делу Орехово-медведковского ОПС

Один из главных вопросов, который сегодня остается открытым — могут ли у Саши Солдата быть преступления, которые не попали в приговоры. Ответ очевиден — могут. Но привлекать его к уголовной ответственности за них вряд ли будут — с тех пор прошла почти четверть века, истекли сроки давности, да и возможные свидетели уже не дадут четких показаний.

Кроме того, по большинству тех дел утеряна и часть вещественных доказательств — порой вследствие пожаров. По ряду расправ, совершенных Пустоваловым, даже не осталось фототаблиц с мест преступлений — они просто исчезли, хотя отметки о них есть.

А при переводе следствия из Прокуратуры в СКР и вовсе пропали десятки уголовных дел

Будут ли мстить Саше Солдату родственники тех, кто пал от его рук? Это тоже маловероятно. Четверть века — достаточный срок для того, чтобы эмоции сгладились и люди свыклись с мыслью, что суд отмерил киллеру вполне достаточное наказание. Впрочем, раскаялся ли сам Пустовалов за долгие годы на зоне, неизвестно.

С одной стороны, он говорил, что просто делал то, что положено делать солдату. Но с другой — в своих показаниях, изобличавших участников Орехово-медведковского ОПС, он был последователен и убедителен.

Александр Пустовалов попал за решетку в 26 лет. Сейчас ему 50, в местах лишения свободы он провел половину своей жизни

За это время он успел жениться, у него родился сын. Отбывая срок, он много раз говорил, что хочет посвятить оставшуюся жизнь его воспитанию. Теперь он отправился домой — по адресу, который в целях безопасности держат в секрете — чтобы все начать с чистого листа.

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