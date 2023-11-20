Чем запомнилась бывшая первая леди США Розалин Картер

Бывшая первая леди США Розалин Картер, ближайший советник Джимми Картера во время его одного срока на посту главы Белого дома и четырех десятилетий после этого в качестве представителя гуманитарных организаций,

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В Центре Картера сообщили, что она скончалась в воскресенье из-за проблем с деменцией и в течение многих месяцев страдала от ухудшения здоровья. В заявлении центра говорится, что она "умерла мирно, вместе с семьей" в своем доме в Плейнсе в штате Джорджия, сообщает Associated Press. "Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достиг, - сказал 99-летний Джимми Картер в своем заявлении. - Она дала мне мудрое руководство и поддержку, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была на свете, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня".

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Картеры были женаты более 77 лет, создав то, что они оба назвали "полным партнерством". В отличие от многих предыдущих первых леди, Розалин Картер запомнилась чересчур активной политической деятельностью: она присутствовала на заседаниях кабинета министров, высказывалась по многим спорным вопросам и представляла интересы мужа в зарубежных поездках. Помощники президента Картера иногда называли ее в частном порядке "сопрезидентом Америки".

"Розалин - мой лучший друг, идеальное продолжение меня, вероятно, самый влиятельный человек в моей жизни", - говорил Джимми Картер своим помощникам во время пребывания в Белом доме, которое длилось с 1977 по 1981 годы.

Сам бывший президент остается в доме пары в Плейнсе после того, как в феврале сам попал в хоспис.

Яростно преданная ему и сострадательная, а также политически проницательная Розалин Картер гордилась тем, что была первой "леди-активисткой", и никто не сомневался в ее закулисном влиянии на главу Америки.

Когда ее роль в широко разрекламированной перестановке кабинета министров стала известна, она была вынуждена публично заявить: "Я не руковожу правительством". Многие помощники президента настаивали на том, что ее политическая интуиция развита лучше, чем у ее мужа: они часто заручались ее поддержкой проекта, прежде чем обсуждать его с президентом США. Ее железная воля, контрастирующая с ее внешне застенчивой манерой поведения и мягким южным акцентом, вдохновила вашингтонских репортеров называть ее "Стальной Магнолией", отметили эксперты.

Джимми Картер говорил, что Розалин всегда была более политизированной из них двоих. После сокрушительного поражения Джимми Картера на выборах президента США в 1980 году именно она, а не бывший президент, подумывала о возможном возвращении в Белый дом.

Джимми Картер настолько доверял ей, что в 1977 году, всего через несколько месяцев после своего президентского срока, он отправил ее с миссией в Латинскую Америку, чтобы рассказать диктаторам, президентам некоторых стран, включая Пиночета, об отказе в военной помощи и другой поддержке со стороны США. Она также занималась вопросами имиджа Белого дома при Картере. В нем было меньше вечеров бальных танцев и больше кадрилей и пикников, а годы спустя она призналась, что скучала по их жизни в Вашингтоне.

Покинув Белый дом, Джимми и Розалин основали Центр Картера в Атланте, чтобы продолжить свою работу. Она возглавляла ежегодный симпозиум центра по вопросам психического здоровья и собирала средства на помощь психически больным и бездомным.

В 2015 году врачи Джимми Картера обнаружили в его мозгу четыре небольшие опухоли. Супруги боялись, что ему осталось жить несколько недель. Его лечили препаратом для укрепления иммунной системы, а позже объявили, что врачи не обнаружили оставшихся признаков рака.