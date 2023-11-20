«Дед Хасан»: судьба самого влиятельного вора в законе
Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, был одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в России.
Он начал свою преступную карьеру в молодости и за свою жизнь был судим 12 раз.
Усоян возглавлял ряд крупных преступных группировок и имел связи с властными структурами. Он был убит в 2013 году в Москве.
Ранние годы
Усоян родился в 1937 году в Тбилиси, Грузия. Он рано начал заниматься преступной деятельностью и в 19 лет был осужден за сопротивление милиции. В 1959 году Усоян был осужден за грабеж, но вышел условно-досрочно. Он продолжал заниматься криминалом и в 1963 году был коронован в воры в законе.
Коронация
Считается, что Усоян был коронован в тюрьме, во время отбытия срока за спекуляцию. После коронации Усоян стал одним из самых влиятельных криминальных авторитетов в Грузии. Он контролировал ряд преступных группировок и занимался контрабандой, наркоторговлей и вымогательством.
В 1984 году Усоян был осужден на 15 лет за наркотики, незаконное предпринимательство и подделку документов. Дед Хасан был этапирован в знаменитую тюрьму «Белый лебедь» в Перми. В этой тюрьме Усоян укрепил свои позиции и начал расширять свое влияние на другие регионы СССР.
После освобождения
В 1992 году Усоян был условно-досрочно освобожден из тюрьмы. Он сразу же вернулся к преступной деятельности и начал расширять свое влияние на Россию. Усоян контролировал ряд преступных группировок в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. Он также имел связи с властными структурами.
Конфликты
Усоян был участником нескольких крупных криминальных конфликтов. В 1990-х годах он участвовал в войне между ворами в законе старой закалки и новыми криминальными авторитетами. В начале 2000-х годов Усоян вступил в конфликт с Тариэлом Ониани, известным как Таро. Этот конфликт был одним из самых кровопролитных в истории российского криминального мира.
Убийство
В январе 2013 года Усоян был застрелен в голову у московского ресторана «Старый Фаэтон». В результате покушения он скончался на месте. Убийство Усояна вызвало широкий общественный резонанс. Поначалу Усояна хотели похоронить на Ваганьковском кладбище, но родня настояла, чтобы тело перевезли в Тбилиси, где упокоена родня преступного авторитета. Однако и в столице Грузии гроб с телом принимать отказались, и захоронение пришлось делать на Хованском кладбище столицы