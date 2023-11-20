Шоумен и модник: каким был Леонардо да Винчи на самом деле

Леонардо да Винчи многим представляется в образе мудрствующего старца. Именно таким он сам рисовал себя, и похожим образом о нем рассказывают историки искусства. В действительности он обладал куда более легким нравом.

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О неожиданных чертах характера известного живописца рассказываем в материале.

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Происхождение Леонардо да Винчи

Будущий художник и изобретатель появился на свет от связи нотариуса Пьеро с крестьянской девушкой Катериной. Первые годы жизни мальчик провел с матерью. Затем им занялся отец, чей брак с представительницей знатного сословия оказался бездетным.

В будущем Пьеро женится еще три раза, дав жизнь 12 детям. Леонардо он будет воспитывать наравне с ними, хотя тот по сути был бастардом. Тем не менее Пьеро всеми силами пытался приобщить наследника к семейному делу, считая, что тот должен стать нотариусом.

Кем да Винчи на самом деле работал

Леонардо да Винчи так и не связал жизнь с юриспруденцией. Даже живопись была далеко не единственным из его увлечений. Находясь в разлуке с матерью, он от тоски часто писал ее образы. А еще любил изучать и исследовать новое. Интерес да Винчи к науке нашел отражение в изображении человеческого тела.

В то же время художник умел хорошо веселиться. Мало кто знает, что мастер организовывал мероприятия при уважаемых домах. Сегодня его сферу деятельности называют ивент-индустрией. Он умел находить общий язык с людьми и очаровывать их. Это совсем не вяжется с тем, каким его изображают на портретах и каким он написал сам себя.

На автопортрете да Винчи изображен старцем с длинной бородой и лысой головой. У него тяжелый взгляд и глубокие морщины. Но так было не всегда. Некогда Леонардо вел светский образ жизни.

Любимый цвет да Винчи

Несмотря на обеспеченного отца и умение заводить знакомства, Леонардо да Винчи никогда не был богат. Однако он любил красиво одеться, предпочитая конкретный цвет. В этом его сегодня многие могли бы понять. Чаще всего он носил вещи розового цвета.

В наши дни после успеха картины о Барби розовый перестал быть синонимом легкомыслия. А потому и Леонардо да Винчи сегодня смотрелся бы вполне в тренде. Сам он не был равнодушен к дизайнерским решениям, хоть и не создавал одежду.

Кто автор «Моны Лизы»

Многие считают, что над «Моной Лизой» работал один лишь Леонардо Да Винчи. Однако эксперты из мира искусства предполагают, что за ее созданием стояли несколько человек. На это есть определенные причины.

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У Леонардо были ученики. Их работы также попали во внимание исследователей его творчества. Проанализировав некоторые из них, ученые задались вопросом, а не может ли быть такого, что студенты художника помогали учителю в создании работы, которая сегодня стала культовой.

Природу на картине, возможно, прорисовывал именно мастер. Да Винчи умел делать это как никто другой, подмечая тончайшим образом структуру живого мира. Именно благодаря этому у него получалось так хорошо прорисовывать структуру мышц человеческого тела. Эти изображения и по современным меркам считаются достаточно детализированными.

Война с Микеланджело

Да Винчи не просто застал Микеланджело при жизни, они были хорошо знакомы. Однако их едва ли можно было назвать друзьями. Между главными художниками эпохи Высокого Возрождения пылала настоящая вражда.

Скульптор не любил художника за его низкое происхождение. В отличие от да Винчи, он был из знатного рода, когда у Леонардо даже фамилии не было. Винчи — это город, где тот родился. Кроме того, как считают некоторые ученые, Микеланджело не нравилось то, как работает Леонардо.