Почему у Ивана Поддубного так и не родились дети

Возможно, дети Ивана Поддубного стали бы его достойной сменой. Но этого не случилось.

© Русская семерка

Известный борец и чемпион мира так и не обзавелся детьми.

Видео дня

На то были свои причины.

Гимнастка Машенька

Иван Максимович Поддубный, несмотря на славу сурового борца, несколько раз становившегося чемпионом мира, как и большинство обычных людей, мечтал иметь семью и детей. Некоторое время Поддубный со своими силовыми номерами блистал на цирковой арене в Киеве. Там он и познакомился с воздушной гимнасткой Марией Дозмаровой. Иван Максимович влюбился в циркачку, которая ответила ему взаимностью.

Как утверждает Роман Антоновский, автор издания «Русские супергерои», Поддубный буквально носил Машеньку, на руках. Влюбленные собирались пожениться. Однако вскоре после знакомства произошла трагедия. Мария при исполнении упражнений на трапеции совершила неверное движение, сорвалась вниз и погибла. Смерть девушки оказалась мгновенной. Поддубный был убит горем и долго не мог прийти в себя после случившегося.

Неверная жена

Но время затянуло былые раны. Иван Поддубный добился больших успехов в спорте и не единожды становился чемпионом мира по борьбе. В 1910 году он приобрел на своей малой родине, в селе Красеновка, участок с домом и мельницей, решил отойти от дел заняться своей личной жизнью: Иван Максимович вступил в свой первый брак, зарегистрировав отношения с красавицей Антониной Квитко-Фоменко. Той, впрочем, была чужда семейная жизнь.

Как-то раз Ивана Поддубного по обвинению в еврейских погромах арестовали. Пока мужа не было дома, Антонина Квитко уехала за границу со своим любовником-белогвардейцем. При этом женщина выкрала у супруга почти все медали. Когда выяснилось, что Поддубный не причастен к погромам, его отпустили. Вернувшись домой, Иван Максимович впал в депрессию. Как считает Збигнев Войцеховский, автор книги «Иван Поддубный», тогда борец окончательно потерял надежду стать мужем и отцом.

Долгожданное, но неполное счастье

И все же прославленный чемпион сумел справиться с ударом судьбы. Немного погодя Антонина Квитко-Фоменко написала ему из-за рубежа с надеждой на воссоединение. Вот только Поддубный прощать Антонину не собирался. Он ответил ей: «Отрезано» и подал на развод. Иван Максимович снова стал выступать на цирковых аренах Москвы и Петрограда, ездил на соревнования. Несмотря на то, что теперь Поддубный все чаще терпел поражения, он, казалось, возвращался к жизни.

Определенной целью в этой жизни стали для Ивана Поддубного его подопечные, которых он обучал своему искусству. Среди них оказался юноша, потерявший отца.