Концерт группы «Мураками» состоится 3 декабря в клубе «1930 Moscow»

Группа «Мураками» вновь возвращается в столицу, чтобы удивлять и согревать улыбками и теплом. 3 декабря музыканты ворвутся на сцену клуба «1930 Moscow» с хитами и премьерами, сумасшедшей энергетикой, драйвом и рок-н-роллом. Каждый их концерт – это большое откровение, где правит музыка и человечность, любовь и гитарные рифы, юмор и смех. И программа «Ворвались в твой хит-парад» еще одно тому подтверждение.

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Группа «Мураками» постоянно удивляет поклонников смешением жанров, удивительно тонкой лирикой и внезапными коллаборациями. На их счету более 20 выпущенных клипов и лирик-видео, 11 полноформатных альбомов, гастроли по всей России и не только, выступления на главных фестивалях страны. И впереди – большой юбилейный тур, приуроченный к 20-летию группы.

Им не нужно ничего доказывать – группа «Мураками» уже на вершине всех хит-парадов и зрительских сердец. Дерзко и откровенно, в полном своем звучании и с невероятной энергетикой – не пропусти концерт «Мураками» 3 декабря в клубе «1930 Moscow». Начало в 19.00 часов. Будет громко и много-много любви.