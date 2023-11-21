Что стало с девочкой, которую 12 лет держали запертой в сундуке

В 1989 году жители села Александровское Кировской области узнали, что у доярки Любови Михалицыной, оказывается, есть ребёнок. Вроде бы ничего необычного… Но это только на первый взгляд. 12-летняя девочка большую часть своей жизни провела в сундуке, из которого мать выпускала её только изредка.

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Любовь Михалицына была скрытой необщительной женщиной. Старалась не разговаривать она даже с коллегами по работе. Естественно, никто из окружающих людей не был в курсе, что Михалицына родила ребёнка. Да и сама новоиспечённая мать не горела желанием распространяться на этот счёт. Для девочки она сразу же после рождения определила место в избе — полутораметровый сундук. В нём дочка доярки и провела 12 лет своей жизни. Выползала она из своего заточения не очень часто. «Гуляла» по дому, а потом мать закрывала её вновь в сундуке.

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Вызволить девочку удалось только после того, как Любовь скоропостижно скончалась. Тревогу начали бить односельчане после того, как доярка не вышла на работу. Про её нелюдимость слагали легенды, но вот свои трудовые обязанности она выполняла всегда. Сотрудники милиции взломали входную дверь в дом Михалицыной. Доярку нашли на полу мёртвой, а на печи сидела лохматая девочка, одетая в фуфайку без рукавов.

Девочку определили в Мурыгинский психоневрологический интернат для детей. Процесс адаптации затянулся на долгие годы, что не удивительно, ведь на протяжении 12 лет Мария не видела других людей, кроме своей матери. Девочка изъяснялась односложно, нецензурно выражалась, а из еды отдавала предпочтение молоку и хлебу.

Кроме того, её конечности (в большей степени ноги) сформировались неправильно, из-за чего она утратила способность к самостоятельному передвижению. Исправить это врачи так и не смогли, поэтому жительница сундука не передвигается самостоятельно.