В Россию приедет «Запретная страсть»
7 декабря в прокат выйдет драма французского режиссера Катрин Брейя «Запретная страсть», рассказывающая об отношениях женщины пенсионного возраста с неродным сыном.
Энн, успешный юрист, живет в полной гармонии со своим мужем Пьером и их маленькими дочерьми в доме в пригороде Парижа. Однажды к ним переезжает 18-летний Тео, сын Пьера от предыдущего брака. Энн очарована Тео и постепенно вступает с ним в страстные отношения, подвергая опасности свою карьеру и семейную жизнь.
Тематически «Запретная страсть» близка к роману «Лолита» Владимира Набокова и фильму «Тайному влечению» режиссера Анн Фонтен.